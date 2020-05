Serbia, il calcio riparte e la Stella Rossa di Stankovic si laurea acampione

Il giorno della ripartenza del calcio serbo è anche il giorno della grande festa della Stella Rossa del tecnico Dejan Stankovic, che nel giorno in cui il club festeggia il 29esimo anniversario della conquista della Coppa dei Campioni, travolge il Rad 5-0 in trasferta e si laurea campone nazionale per la 31esima volta nella sua storia, la terza consecutiva. Per Dejan Stankovic si tratta del primo titolo vinto da allenatore. E si tratta anche del primo titolo assegnato in Europa ai tempi del coronavirus.