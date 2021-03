Russia, l’iniziativa dello Zenit: vaccino in regalo a chi compra il biglietto per la partita

L'INIZIATIVA

Le somministrazioni sono iniziate in occasione del match vinto per 4-0 contro l’Akhmat Grozny e andranno avanti per tutte le restanti partite casalinghe della stagione

In Italia, nonostante l’appello di Gravina, il ritorno dei tifosi negli stadi sembra una prospettiva ancora molto lontana, ma dalla Russia arriva un’interessante soluzione per ricominciare a popolare gli impianti durante le partite: vaccino Sputnik V in regalo a chi compra il biglietto per la partita. L’iniziativa parte dallo Zenit San Pietroburgo, che attraverso i propri profili social ha annunciato che “Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati da un medico per l’approvazione alla vaccinazione”.

Un vero e proprio piano vaccinale interno che è iniziato oggi, sabato 13 marzo, in occasione della sfida vinta per 4-0 contro l’Akhmat Grozny e proseguirà per tutto il resto della stagione. Lo Zenit contribuirà in questo modo anche ad accelerare la campagna vaccinale russa. Il club inoltre fornirà a tutti gli spettatori dispositivi di protezione individuale, che saranno distribuiti da volontari all'ingresso o all'interno dell'impianto. Gli stadi in Russia vengono disinfettati il giorno prima dei match.

Come spiega il tabloid britannico Daily Mail, la media spettatori stagionali per lo Zenit è di 17mila persone e il club spera che questa proposta possa spingere più persone a vaccinarsi e tornare finalmente a riempire la Gazprom Arena, che ha una capienza di 65mila posti.