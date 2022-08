Ronaldo-United, non c'è pace. I tifosi: "Vattene"

NERVI TESI

Un gruppo di supporters dei Red Devils ha lanciato sui social la campagna #RonaldoOut

United, CR7 in panchina quasi un'ora









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non c'è pace per Cristiano Ronaldo a Manchester, sempre più nell'occhio del ciclone. Dopo aver saltato gran parte della preparazione per cercare una nuova squadra che giocasse la Champions League, il fenomeno portoghese è partito dalla panchina contro il Brighton e i suoi atteggiamenti non sono piaciuti a una fetta dei tifosi dei Red Devils che hanno lanciato sui social la campagna #RonaldoOut.

La stagione dello United è partita come peggio non si può, con la scioccante sconfitta casalinga contro il Brighton. A far più rumore è stata la reazione di Ronaldo in panchina, con espressioni di fastidio rivolte verso il manager Ten Hag che sono presto diventate virali sui social. Una parte di tifosi è stufa del comportamento della stella portoghese, prigioniera dello United. Per trovare una soluzione per il bene di tutti c'è tempo poco più di tre settimane, quando chiuderà il mercato estivo.

Vedi anche Calcio estero Premier League: il City di Guardiola non sbaglia al debutto, Gross punisce lo United