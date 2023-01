Ronaldo, il retroscena della rottura con Mendes: voleva il Bayern o il Chelsea

DALLA SPAGNA

Secondo gli spagnoli di El Mundo il portoghese aveva imposto un ultimatum al suo storico agente la scorsa estate

"Portami al Bayern Monaco o al Chelsea, altrimenti ci lasciamo". Sarebbe stato questo l'ultimatum imposto da Cristiano Ronaldo al suo storico agente, Jorge Mendes, la scorsa estate, quando CR7 era in cerca di una via di fuga dal Manchester United dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Lo riferisce il quotidiano El Mundo, secondo cui la risposta del procuratore si potrebbe riassumere in un "Tu sei matto".

La genesi della rottura tra i due risalirebbe dunque a mesi fa, molto prima della famigerata intervista con Piers Morgan e della rescissione con i Red Devils. All'epoca erano circolate parecchie voci sul futuro del portoghese: il Chelsea, fresco di cambio di proprietà, si era interessato, ma il tecnico Thomas Tuchel aveva espresso qualche riserva e il fatto che Ronaldo non avesse preso parte alla preparazione estiva con lo United aveva fatto sorgere più di qualche dubbio sulle sue condizioni atletiche, sebbene poi era emerso come la sua assenza fosse legata alle condizioni di salute della figlia. Il Bayern, a sua volta, ci aveva fatto un pensierino, ma l'ad Oliver Kahn aveva poi escluso definitivamente la possibilità, chiarendo che l'ingaggio di CR7 non rientrava nella filosofia del club.

