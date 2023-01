Ronaldo, maxi-commissione di 30 milioni all'agente: ma non è Jorge Mendes

Gli sceicchi dell'Al Nassr hanno ricoperto d'oro Cristiano Ronaldo, ma non solo. Il suo agente ha incassato come commissione per il trasferimento record la bellezza di 30 milioni di euro. Una montagna di soldi che non finiranno, però, nelle tasche dello storico procuratore Jorge Mendes, con cui i rapporti sono ai minimi termini. Come rivela il quotidiano portoghese A Bola, l'ingente somma finirà nelle tasche di Ricardo Regufe, 'personal manager' con cui CR7 ha stretto amicizia quando ha firmato i suoi primi contratti con una multinazionale nordamericana.