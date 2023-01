Cristiano Ronaldo e Messi show nell'amichevole a Riyad: vince il Psg 5-4

a riyad

La “pulce” la sblocca, poi la doppietta del portoghese. Grande spettacolo al King Fahd Stadium

Cristiano Ronaldo contro Messi: le foto dell'amichevole in Arabia































Un'amichevole dal sapore d'altri tempi quella tra il Riyad XI di Cristiano Ronaldo e il Psg di Lionel Messi. Al King Fahd Stadium vincono i francesi 5-4, con le due stelle a rubare ancora una volta la scena. L'argentino sblocca il match (3'), poi arriva la doppietta del portoghese (34', 51'). Per i parigini a segno anche Marquinhos (43'), Ramos (53'), Mbappé (61') ed Ekitike (78'). Per i padroni di casa le reti di Jang (56') e Talisca (94').

Non si può di certo dire che sia stata solamente una “noiosa amichevole” quella tra il Riyad XI e il Paris Saint-Germain. Al King Fahd International Stadium finisce 5-4 per i francesi. È sempre Messi contro Ronaldo, con i due campioni che tornano a confrontarsi per l’ennesima volta. L’argentino diventa subito protagonista al terzo minuto di gioco: Neymar da sinistra vede l’inserimento in area della “pulce”, che riceve la palla in profondità del brasiliano e infila Al-Owais per l’1-0 parigino.

L’All-Star team di Al-Nassr e Al-Hilal però non si lascia scoraggiare e inizia a giocare a viso aperto il match. Lo stesso Ronaldo sembra avere un altro smalto rispetto alla versione vista al Mondiale, e il pareggio non tarda ad arrivare. Al 33’ su calcio di punizione l’attaccante portoghese viene travolto in salto da Keylor Navas, che manca completamente la sfera. L’arbitro indica il dischetto e l’ex Real Madrid fa 1-1 al 34’. La partita cambia al 43’ con l’espulsione di Bernat, che lascia in 10 il Psg dopo un fallo da ultimo uomo. La qualità agli ospiti non manca, soprattutto davanti, e al 43’ la capolista della Ligue 1 torna nuovamente in vantaggio. Questa volta è Mbappé, che sempre dalla sinistra, crossa il pallone dentro l’area, trovando la conclusione di prima intenzione di Marquinhos.

Partita finita? Altroché. Gli ospiti potrebbero chiuderla al 48’, ma Neymar sbaglia il calcio di rigore del possibile 3-1. In pieno recupero (51’), allungato proprio per via del rigore sbagliato dall’ex Barcellona, sale nuovamente in cattedra Cristiano Ronaldo. Su punizione da destra colpisce prima il palo di testa, poi conclude col mancino sulla respinta e fa 2-2. Nel secondo tempo lo spettacolo continua: al 53’ mette nuovamente il muso in avanti il Psg con il gol di Sergio Ramos, pareggiato tre minuti più tardi dalla rete di Hyun Soo Jang. All’ora di gioco (60’) viene fischiato un altro calcio di rigore per i francesi, per via di un fallo di mano. Sul dischetto questa volta si presenta Kylian Mbappé che segna il 4-3.

Messi e Ronaldo finiscono la loro partita praticamente nello stesso momento, nel grande giro di cambi tra il 61’ e il 62, dopo un primo tempo dal sapore d’altri tempi per i due palloni d’oro. Al 78’ il Psg prende il largo, con il contropiede finalizzato dal subentrato Ekitike. Nel finale gloria anche per Talisca, che al 94’ accorcia le distanze con un grande tiro da fuori area. Finisce 5-4 per il Psg. Una bellissima amichevole, che ha visto ancora una volta protagonisti (da avversari) Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.