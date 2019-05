Ronaldo in mutande su Instagram, Kroos lo 'trolla': "Vorrei essere quella roccia"

09/05/2019

Toni Kroos si è scatenato in Germania dando spettacolo nel programma "Late Night Berlin". Il conduttore del programma lo ha costretto a scrivere alcuni commenti divertenti su Instagram e nel mirino del centrocampista del Real Madrid in versione "Troll" è finito anche Cristiano Ronaldo. Kroos ha preso in giro l'ex compagno di squadra commentando una foto che lo ritrae seduto in mutande su una roccia: "Vorrei essere quella roccia".