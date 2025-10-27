Real Madrid, Vinicius e Xabi Alonso ai ferri corti: il brasiliano medita il clamoroso addio

L'attaccante non ha gradito l'ennesima sostituzione nel Clasico: "Sempre io! Me ne vado dalla squadra! Me ne vado, è meglio che me vada!". Il club sta con il tecnicodi Redazione
© IPA
La vittoria nel Clasico contro il Barcellona in casa Real Madrid è stata guastata dal durissimo sfogo di Vinicius al momento della sostituzione nei confronti di Xabi Alonso. "Sempre io! Me ne vado dalla squadra! Me ne vado, è meglio che me vada!", le parole dell'attaccante brasiliano che è corso negli spogliatoi per poi tornare in panchina e festeggiare insieme ai compagni. Il club spagnolo, da parte sua, non ha gradito la sceneggiata del calciatore ed è schierato dalla parte dell'allenatore, ma non multerà Vinicius perché considera l'episodio una questione interna che ricade esclusivamente sulla gestione dello spogliatoio di Xabi Alonso e non sta valutando di intervenire in una questione che riguarda solo il giocatore e il suo tecnico.
Che Xabi Alonso non impazzisca per Vinicius è sotto gli occhi di tutti, visto che in stagione il brasiliano ha giocato per intero solo tre partite su tredici. Il ragazzo, il cui contratto scade nel 2027, si sente poco rispettato e a questo punto il suo rinnovo appare in alto mare. Vinicius ama Madrid e il Real, ma se Xabi Alonso rimarrà anche la prossima stagione si fa largo la clamorosa ipotesi di un divorzio. In estate il vice-Pallone d'oro 2024 aveva ricevuto un'offerta monstre dall'Arabia rigettata al mittente, ma non c'è dubbio che un calciatore di tale livello fa gola a tutte le big d'Europa. Ancor di più se la prossima estate dovesse entrare nell'ultimo anno di contratto.
Una situazione davvero tesa nel bel mezzo della stagione. La squadra ha ottenuto due giorni di riposo e tornerà al lavoro mercoledì, data in cui dovrebbe svolgersi il confronto tra il giocatore e l'allenatore del Real Madrid.