Real Madrid, Vinicius e Xabi Alonso ai ferri corti: il brasiliano medita il clamoroso addio

La vittoria nel Clasico contro il Barcellona in casa Real Madrid è stata guastata dal durissimo sfogo di Vinicius al momento della sostituzione nei confronti di Xabi Alonso. "Sempre io! Me ne vado dalla squadra! Me ne vado, è meglio che me vada!", le parole dell'attaccante brasiliano che è corso negli spogliatoi per poi tornare in panchina e festeggiare insieme ai compagni. Il club spagnolo, da parte sua, non ha gradito la sceneggiata del calciatore ed è schierato dalla parte dell'allenatore, ma non multerà Vinicius perché considera l'episodio una questione interna che ricade esclusivamente sulla gestione dello spogliatoio di Xabi Alonso e non sta valutando di intervenire in una questione che riguarda solo il giocatore e il suo tecnico.