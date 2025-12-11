Kean e l'episodio del rigore di Madragora: "Un po' come ai giardinetti"

Dopo la vittoria sulla Dinamo Kiev e il ritorno al gol, Moise Kean parla da leader ("Era importante reagire, oggi l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo prendere cose positive e andare avanti") e torna anche sull'episodio del rigore di Mandragora contro il Sassuolo che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni: "È andato un po' così, un po' come ai giardinetti - ha detto l'attaccante azzurro - Uno vuole tirare e l'altro anche, comunque a volte capita. Vogliamo dare tutti tutto, è una cosa positiva perché vogliamo dare tutti qualcosa in più per la Fiorentina. È successo così, ma siamo anche tornati a ridere e comunque non stiamo a guardare queste cose perché ci sono cose più importanti, come prendere la vittoria di oggi e portarla su per una città che ci sostiene".