Calcio

Kean e l'episodio del rigore di Madragora: "Un po' come ai giardinetti"

11 Dic 2025 - 21:42
FIORENTINA – Kean (in forte dubbio), Shom (in forte dubbio), Lamptey, Kouamé © Getty Images

Dopo la vittoria sulla Dinamo Kiev e il ritorno al gol, Moise Kean parla da leader ("Era importante reagire, oggi l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo prendere cose positive e andare avanti") e torna anche sull'episodio del rigore di Mandragora contro il Sassuolo che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni: "È andato un po' così, un po' come ai giardinetti - ha detto l'attaccante azzurro - Uno vuole tirare e l'altro anche, comunque a volte capita. Vogliamo dare tutti tutto, è una cosa positiva perché vogliamo dare tutti qualcosa in più per la Fiorentina. È successo così, ma siamo anche tornati a ridere e comunque non stiamo a guardare queste cose perché ci sono cose più importanti, come prendere la vittoria di oggi e portarla su per una città che ci sostiene". 

GUDMUNDSSON: "IL RIGORISTA SONO IO"
"Abbiamo tanti buoni giocatori in grado di tirare rigori, di andare dal dischetto. È normale che ci siano tanti giocatori che vogliono presentarsi sul dischetto". Anche Albert Gidmundsson ha commentato quanto successo Mapei Stadium: Davvero sono io il rigorista, ma capisco che ci siano altri giocatori che vogliono tirare. Ora questo è il passato. Voglio guardare avanti e pensare solo alla vittoria di domenica. Vanoli? Non c'è mai stato un problema".

Fiorentina-Dinamo Kiev, il film della partita

FIORENTINA – Kean (in forte dubbio), Shom (in forte dubbio), Lamptey, Kouamé
21:42
Kean e l'episodio del rigore di Madragora: "Un po' come ai giardinetti"
21:19
Palermo, vice Inzaghi: "Contro la Samp servirà prestazione importante"
Paolo Vanoli
21:14
Fiorentina, Vanoli: "Non so se c'è stato il clic, ma grande reazione. Testa al campionato"
20:14
Lecce, Di Francesco: "Contro il Pisa una sfida delicata ma non determinante"
19:57
Europa League, le formazioni ufficiali di Roma e Bologna