Calcio

Palermo, vice Inzaghi: "Contro la Samp servirà prestazione importante"

11 Dic 2025 - 21:19

"La squadra arriva consapevole dei propri mezzi. Sa che dovrà affrontare una squadra importante come la Sampdoria, che ha trovato intensità e ha giocatori che possono risolvere le partite. I ragazzi sanno che dovranno fare una prestazione importante". Lo ha detto l'allenatore in seconda del Palermo, Maurizio D'Angelo, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero al posto di Filippo Inzaghi, alle prese con una forte raucedine. Il Palermo ospiterà domani la Sampdoria allo stadio Renzo Barbera alle 20.30, per la partita di calcio valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Contro i blucerchiati il tecnico rosanero avrà l'intera rosa a disposizione: "E' rientrato Gyasi, ma anche Giovane e i portieri Bardi e Avella. Inzaghi avrà quindi una scelta più ampia, ma ha già le idee chiare - ha proseguito -. Ormai le partite si cominciano con undici giocatori e poi ce ne sono altri cinque che entrano. Il nostro mister sta pensando anche a questo. Pohjanpalo? Ci dà un grande vantaggio in termini di pericolosità, ma un plauso va fatto anche alla squadra che riesce a servirlo nel modo migliore" ha concluso Maurizio D'Angelo. 

