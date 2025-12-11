Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lecce, Di Francesco: "Contro il Pisa una sfida delicata ma non determinante"

11 Dic 2025 - 20:14

E' già vigilia di campionato per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che domani si confronterà con la sfida casalinga contro il Pisa, in quello che si preannuncia un match molto importante per la corsa salvezza di entrambe le compagini. Per un attimo il tecnico giallorosso, nella consueta conferenza del giorno prima, ritorna sulla sconfitta subita a Cremona e sugli aspetti da migliorare: "Risulterebbe facile dire cosa fare di meglio rispetto a domenica scorsa - esordisce il tecnico -. Abbiamo avuto il giusto approccio alla gara, e disputato un buon primo tempo, con ottime giocate che andavano concretizzate. Poi l'episodio del rigore ha cambiato la gara. Ma quando accade questo è necessario reagire e restare in partita: quindi da non ripetere c'è l'essere usciti dal match nonostante i cambi effettuati". Un Lecce che sembra soffrire il mal d'attacco, con l'attaccante serbo Stulic ancora a secco e finito nel mirino della critica della tifoseria. Di Francesco, da buon padre di famiglia, ammette: "Dobbiamo far capire ai calciatori di non tener presente ciò che si dice in giro, estraniandoli dalle situazioni esterne, e lasciarli concentrati sul campo. Poi subentrano gli aspetti tecnici e le scelte da fare". E su un impiego dal primo minuto, chiarisce: "Devo ancora decidere chi far giocare tra lui e Camarda, sto facendo le valutazioni del caso".

Per un dubbio offensivo in casa Lecce, l'assenza certa tra le fila del Pisa di Nzola: "Bisognerà vedere come scenderanno in campo, giocheranno con maggiore palla a terra - prosegue -. Il Pisa è una squadra con fisicità e grandi colpitori di testa, una compagine temibile. Non è questa gara a determinare il campionato di entrambe, ma sarà delicata". Uno scontro diretto che il Lecce giocherà in casa, senza tifosi al seguito degli ospiti: "Non sapevo dell'assenza dei tifosi del Pisa e la cosa mi dispiace - conclude il tecnico dei giallorossi -. Faccio fatica a comprendere queste decisioni, il calcio è bello perché la gente viene allo stadio a vederti. Noi pensiamo ai nostri tifosi che, come al solito, ci trascineranno: domani sera vogliamo dare continuità all'ultima partita vinta in casa contro il Torino".

Ultimi video

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
FIORENTINA – Kean (in forte dubbio), Shom (in forte dubbio), Lamptey, Kouamé
21:42
Kean e l'episodio del rigore di Madragora: "Un po' come ai giardinetti"
21:19
Palermo, vice Inzaghi: "Contro la Samp servirà prestazione importante"
Paolo Vanoli
21:14
Fiorentina, Vanoli: "Non so se c'è stato il clic, ma grande reazione. Testa al campionato"
20:14
Lecce, Di Francesco: "Contro il Pisa una sfida delicata ma non determinante"
19:57
Europa League, le formazioni ufficiali di Roma e Bologna