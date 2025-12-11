Fiorentina, Vanoli: "Non so se c'è stato il clic, ma grande reazione. Testa al campionato"

Fiorentina-Dinamo Kiev, il film della partita
"Questa partita era di vitale importanza. Non so se c'è stato quel click di cui si parlava ieri in conferenza stampa, però un dato molto importante è che questa squadra, anche se ha subito il gol, rispetto al passato ha avuto una grande reazione". Paolo Vanoli esulta dopo la vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev che avvicina i viola alla qualificazione: "La volevamo veramente questa vittoria, la cercavamo a tutti i costi perché le vittorie fanno bene al morale - ha detto il tecnico viola a Sky - Abbiamo tantissime cose da migliorare perché abbiamo ancora a volte dei fantasmi dentro di noi, ma questo è normale. Ho detto ai ragazzi di guardare che cosa hanno fatto in campo, il sacrificio che ci hanno messo, perché è l'atteggiamento che serve per la prossima partita".
Una vittoria arrivata nel secondo tempo grazie al cambio modulo ("Ce l'avevo in testa da tanto") e che deve dare una spinta importante in vista della sfida salvezza del weekend contro il Verona: "Assolutamente sì, dobbiamo sgomberare un po' la testa, sapendo che stasera nella situazione in cui siamo psicologicamente abbiamo sprecato tantissime energie. Quando sei in questa situazione per arrivare a una vittoria le energie mentali sono superiori a quelle fisiche. Adesso dobbiamo essere sereni. Ho detto ai ragazzi che dopo questa partita vogliamo andare tutti insieme al Viola Park, stare insieme, staccare un po' la testa. Domani mattina recuperiamo le energie nervose che giocando ogni giorno sono quelle più importanti. Massima concentrazione da qui in poi".