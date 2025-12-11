Fiorentina, Vanoli: "Non so se c'è stato il clic, ma grande reazione. Testa al campionato"

"Questa partita era di vitale importanza. Non so se c'è stato quel click di cui si parlava ieri in conferenza stampa, però un dato molto importante è che questa squadra, anche se ha subito il gol, rispetto al passato ha avuto una grande reazione". Paolo Vanoli esulta dopo la vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev che avvicina i viola alla qualificazione: "La volevamo veramente questa vittoria, la cercavamo a tutti i costi perché le vittorie fanno bene al morale - ha detto il tecnico viola a Sky - Abbiamo tantissime cose da migliorare perché abbiamo ancora a volte dei fantasmi dentro di noi, ma questo è normale. Ho detto ai ragazzi di guardare che cosa hanno fatto in campo, il sacrificio che ci hanno messo, perché è l'atteggiamento che serve per la prossima partita".