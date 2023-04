Real Madrid, Ancelotti scherza con i giocatori: "Vi ho mentito, ma domani giorno libero"

© Getty Images

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti può far festa dopo aver conquistato la finale di Copa del Rey ai danni del Barcellona. Dopo la sconfitta dell'andata per 1-0 al Bernabeu, i Blancos schiantano a domicilio i blaugrana con un netto 4-0 che regala al Real l'ennesimo capitolo finale di una coppa. E al ritorno negli spogliatoi c'è anche spazio per un Ancelotti sbottonato che scherza con i suoi: "Prima cosa, sono orgoglioso di vedere partite come questa. La seconda è che vi ho mentito, non era una finale. Era una bugia, questa era una semifinale e la finale la dobbiamo ancora giocare. L'ultima cosa è che domani avrete un giorno libero". E via con la festa, sia per la goleada contro il Barça, ma soprattutto per il giorno libero dato da Don Carlo.