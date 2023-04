Copa del Rey: show di Benzema, il Real Madrid cala il poker e stravince il Clasico

SPAGNA

Travolto il Barcellona, che aveva vinto all'andata: il 4-0 vale alle merengues un successo travolgente e la finalissima contro l'Osasuna

© Getty Images La vittoria del Barcellona nell'andata delle semifinali di Copa del Rey viene cancellata dallo strepitoso ritorno del Real Madrid, che fa festa al Camp Nou e vince 4-0. Il momento decisivo avviene al 46', quando Vinicius Jr. trova il vantaggio in ripartenza, e nella ripresa le merengues dilagano: Benzema, assist-man nell'1-0, trova la tripletta che chiude il risultato. Il Real Madrid distrugge i rivali e sfiderà l'Osasuna nella finalissima.

Il Barcellona esce con le ossa rotte dal Camp Nou e saluta la Copa del Rey, vanificando l'1-0 dell'andata: avanza il Real Madrid, che conquista la finale con un perentorio 4-0 e il tris di Benzema. Spinge subito la formazione blaugrana, che costruisce due chances nei primissimi minuti e protesta al 3' per un mani sospetto di Alaba in area. L'arbitro non concede il rigore e il Barça insiste, con Lewandowski che si fa vedere dalle parti di Courtois. Col passare dei minuti esce però il Real Madrid, con Araujo a salvare sulla linea la possibile rete di Vinicius Junior. Col passare dei minuti si rendono pericolosi anche Rodrygo e Benzema, ma la sfida si sblocca solo nel recupero con la più imprevedibile delle azioni. Il Barcellona passa infatti dallo sfiorare il gol con Lewandowski al subirlo al 46': la ripartenza delle merengues è finalizzata da Vinicius Jr., letale sull'assist di Benzema. Un gol che ha un evidente contraccolpo psicologico nel Barça, che al 49' subisce il raddoppio: Modric si invola e aziona Benzema, che fulmina ter Stegen dal limite. La reazione blaugrana è immediata, con Courtois a salvare sulla conclusione di Balde. Xavi sussulta anche per le occasioni di Raphinha e Araujo, ma al 57' va ko: Kessié travolge Vinicius Junior ed è rigore, trasformato da Benzema per il bis personale. Le merengues sfiorano anche il poker, con Rodrygo e Asensio, e lo trovano all'80': lo firma ovviamente Karim The Dream per la sua tripletta, finalizzando l'assist di Vini Jr. Finisce così, col 4-0 del Real Madrid, che ora sfiderà in finale l'Osasuna. Una sconfitta pesantissima per Xavi, che interrompe nel peggiore dei modi la sua striscia di tre successi consecutivi nel Clasico.