Qualificazioni Mondiali 2022: tris Uruguay in Colombia, Tabarez da 100 e lode

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

A Barranquilla, l’Uruguay conquista strapazza la Colombia in trasferta nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, battendola 3-0. Meritata l’affermazione della Celeste, che vola grazie alle reti di Cavani al 5’, Suarez su rigore al 54’ e Nuñez al 73’ e regala al tecnico Tabarez è la vittoria numero 100 sulla panchina dell’Uruguay. Prima sconfitta in tre partite per i Cafeteros, in 10 nel finale per l’espulsione di Yerry Mina.

Una prestazione maiuscola per regalare al 'Maestro' Oscar Washington Tabarez la 100esima vittoria sulla panchina della Celeste: si può riassumere così, in estrema sintesi, la sfida di Barranquilla, dominata non solo dal punto di vista del punteggio ma anche da quello tattico da un Uruguay straripante.

Già dai primi minuti si capisce che la partita avrà un solo padrone: al 5', infatti, Yerry Mina sbaglia completamente un disimpegno, il cagliaritano Nandez recupera il pallone sulla tre quarti e serve l’accorrente Cavani, che fa valere il suo grande senso del gol davanti ad Ospina superandolo con il destro. Il canovaccio tattico dell’incontro, dopo il vantaggio, è chiaro: la Colombia prova a sfondare con una rete di passaggi che però si rivela inefficace, la nazionale di Tabarez attende e punge con rapide ripartenze. Proprio da una di queste arriva il raddoppio, al 54’: Suarez guida un contropiede e serve Bentancur in area, lo juventino viene steso da Jeison Murillo (vecchia conoscenza dei tifosi dell’Inter) e si guadagna il rigore che il Pistolero trasforma superando l'estremo difensore in forza al Napoli.

I padroni di casa escono definitivamente dal match e subiscono il colpo di grazia al 73’: la conclusione di Darwin Nuñez da oltre 25 metri è veleonsa, Ospina si lascia sorprendere e non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. La partita, di fatto, finisce qui: James Rodriguez e gli atalantini Zapata e Muriel non pungono davanti, al 90’ esatto Mina completa una prestazione terribile facendosi espellere (doppio giallo) dall’arbitro Rapallini.

Non succede altro fino al triplice fischio: con la vittoria, l’Uruguay sale a 6 punti riportandosi tra le prime quattro del girone unico di qualificazione, la Colombia invece resta a quota 4 ed è momentaneamente fuori: il cammino verso il Qatar, però, è ancora molto lungo.