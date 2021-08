PSG, quale numero di maglia per Messi? Niente 10, ipotesi 19 o 30

NUMERO DI MAGLIA

L'argentino non toglie il 10 all'amico Neymar, per il 30 però andrebbe cambiato regolamento. Attenzione all'ipotesi 11

Lionel Messi è pronto a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, nuova tappa della sua carriera calcistica dopo il traumatico addio al Barcellona. Già, ma con che numero? Secondo fonti francesi, l'argentino ha rifiutato il numero 10 che il suo grande amico Neymar gli avrebbe anche ceduto, le due ipotesi più probabili sono il 19 o il 30, indossato all'inizio dell'avventura blaugrana, quando in squadra c'erano Deco e Ronaldinho col 10. Il Barça cancella Messi: tolte le sue foto dal Camp Nou Getty Images

Per quanto riguarda il 19 servirebbe un gesto di amicizia da parte di Sarabia, visto che è l'attuale numero dello spagnolo. Per il 30 ci sarebbe qualche problema in più, a causa del regolamento della Ligue 1: nel campionato francese sono vietati numeri troppo "estrosi" e infatti il 30 è assegnato al terzo portiere di ogni squadra. Quindi se Messi volesse il 30 non solo dovrebbe chiederlo a Letellier, attuale terzo portiere dei parigini, ma servirebbe pure un cambio di regolamento.

Infine, una terza ipotesi: Leo verrà presentato l'11 agosto alle 11. E se fosse una specie di "spoiler" che indica come vestirà il numero 11 sotto la Tour Eiffel? Ora è di proprietà di Angel Di Maria, altro grande amico oltre che connazionale di Messi: non sarebbe un problema cederlo al nuovo compagno di squadra.