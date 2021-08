Psg, primo allenamento per Messi: al lavoro senza pallone

NUOVA AVVENTURA

Al Camp des Loges l'argentino ha potuto incontrare i compagni per la prima volta

Dopo le parole, il campo. Archiviato l'addio al Barcellona e il trasferimento a Parigi, Lionel Messi ha iniziato la sua avventura al Psg presentandosi al centro sportivo del club per il primo allenamento. Evento subito immortalato da un video sui social. Il 34enne argentino ha effettuato solo esercizi fisici mentre il resto del gruppo lavorava col pallone. Al Camp des Loges, il centro di allenamento del Psg, Messi ha potuto incontrare i nuovi compagni di squadra, compreso Kylian Mbappé. instagram

In attesa del debutto in Ligue 1, dunque, Messi ha iniziato a lavorare sul campo. Per ritrovare la forma servirà del tempo dopo le vacanze seguite al trionfo in Coppa America e le difficile giornate che hanno portato all'addio al club blaugrana e all'approdo a Parigi. "Dovrò fare un po' di preparazione fisica - aveva detto l'argentino nella conferenza stampa di presentazione -. Spero che sia il prima possibile, ma non posso dare una data, ma spero che avvenga in fretta".

PSG PAGHERA' MESSI ANCHE CON FAN TOKEN

Lionel Messi sara' pagato con i fan token del Psg, lanciata da Socios. Lo fa sapere il club parigino. Si tratta piu' precisamente di una nuova forma di moneta digitale. "Nel 2018, Paris Saint-Germain ha aperto la strada alla blockchain, diventando il primo marchio sportivo a collaborare con Socios.com. Da allora, Paris Saint-Germain e Socios.com hanno lavorato fianco a fianco per sviluppare modi innovativi per connettere Club e tifosi, e il meglio deve ancora venire. I Fan Token offrono quindi a milioni di tifosi del Paris Saint-Germain in tutto il mondo l'opportunita' di essere coinvolti in modo creativo nella vita del club", si legge in una nota.