Psg e Francia: Mbappé positivo al Covid-19

Non c'è pace per il Psg e per la Francia: anche Kylian Mbappé è risultato positivo al Covid-19. L'indiscrezione arriva da France Football dopo che l'attaccante ha eseguito un tampone di controllo nel ritiro della Nazionale di Deschamps. Il bomber è asintomatico, è già in isolamento e quindi salterà la sfida contro la Croazia (in diretta su Italia 1). Ora il club parigino trema e potrebbe slittare l'esordio in campionato: Mbappé è infatti il settimo positivo dopo Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas e Marquinhos.