Tutti giurano di aver guardato poco il cronometro, concentrati come erano a raccogliere dati, ma nove secondi in meno sul giro rispetto al record della GEN3 EVO, già al primo test, significa che per la Formula E è cambiato il mondo. Il nome da appuntare è quello di Zane Maloney. Il pilota Nissan ha chiuso la tre giorni con il miglior tempo assoluto: 1’23”838. Un riferimento che racconta meglio di qualsiasi presentazione il salto compiuto dalla nuova monoposto da oltre 800 CV elettrivi se è vero che a Jarama il riferimento era di ’1’32”967 stabilito da Nyck De Vries. Una differenza enorme.