La Ami Challenge di Citroen sul kartodromo
© sportmediaset
© sportmediaset
Maloney firma il miglior tempo dei test: 1’23”838, nove secondi meglio del riferimento della GEN3 EVO. Convincono Citroen e Opel. In casa Porsche spavento per l'incendio della monoposto di Barnarddi Massimiliano Cocchi
© Ufficio Stampa
La Formula E saluta Jarama con un’immagine che non si dimentica facilmente: la monoposto di Taylor Barnard, pilota della Fusion Racing motorizzata Porsche, che esplode e viene divorata dal fuoco. Lui è riuscito a saltare fuori in tempo, scioccato, ma illeso. La tre giorni alle porte di Madrid è finita con un’ora d’anticipo, ma anche con un sospiro di sollievo: nessun ferito, solo uno spavento enorme.
Peccato, perché prima di quel rogo c’era parecchio da raccontare. Il debutto della GEN4, la quarta generazione delle monoposto elettriche, ha consegnato numeri sorprendenti e qualche indicazione interessante. Soprattutto, una velocità che promette di cambiare il volto della categoria.
Nove secondi, un altro mondo
Tutti giurano di aver guardato poco il cronometro, concentrati come erano a raccogliere dati, ma nove secondi in meno sul giro rispetto al record della GEN3 EVO, già al primo test, significa che per la Formula E è cambiato il mondo. Il nome da appuntare è quello di Zane Maloney. Il pilota Nissan ha chiuso la tre giorni con il miglior tempo assoluto: 1’23”838. Un riferimento che racconta meglio di qualsiasi presentazione il salto compiuto dalla nuova monoposto da oltre 800 CV elettrivi se è vero che a Jarama il riferimento era di ’1’32”967 stabilito da Nyck De Vries. Una differenza enorme.
Naturalmente, i problemi di gioventù erano da mettere in conto. Ma oltre dieci bandiere rosse in tre giorni, prima dell’interruzione definitiva di venerdì, sono forse qualcosa in più di quanto ci si potesse aspettare. Jaguar, Nissan e soprattutto Lola hanno dovuto fare i conti con diversi inconvenienti. La squadra britannica è sembrata quella più in difficoltà nel percorso di sviluppo.
Curiosamente nei primi due giorni erano state proprio le sei Porsche a offrire le maggiori garanzie di regolarità e affidabilità. Nessun problema significativo per la squadra ufficiale, per Cupra Kiro e per la neonata Fusion, fino al clamoroso incidente di Barnard. Bene anche il fronte Stellantis, con Jean-Éric Vergne e Citroën capaci di firmare il miglior tempo in due delle sei sessioni.Mitch Evans, passato alla Opel GSE, ha mostrato un feeling immediato con la nuova realtà.
Quello che il cronometro non dice e la Ami Challenge
Attenzione, però, a distribuire pagelle. Sarebbe prematuro. Anzi, probabilmente fuorviante. Perché, soprattutto nei test, dietro ogni tempo c’è un programma di lavoro diverso, un obiettivo, una quantità di energia da gestire. E leggere una classifica senza conoscere il lavoro dei team rischia di portare fuori strada.
Lo ha spiegato Cyril Jourdan, ingegnere di Citroën Racing: «Guardare i tempi, in alcune sessioni, può essere fuorviante. Dipende tutto dalla strategia che sta utilizzando quel pilota o quel team». La parola chiave è target. «Ogni pilota ha un obiettivo di consumo per ciascun giro. Può decidere di risparmiare, sacrificandone uno per attaccare in quello successiva. Oppure spendere più energia per difendersi da un sorpasso, sapendo che dovrà poi recuperare più energia, quindi frenare di più». Anche un giro "da qualifica" ha un prezzo: bisogna valutare quanto costa realizzarlo e quale beneficio può garantire.
© Ufficio Stampa
È un equilibrio continuo, un conto da far tornare mentre si guida al limite. Un esercizio utile in tal senso lo ha proposto proprio Citroen che, in un evento a margine dei test ha proposto ai giornalisti una Ami Challenge. Una sfida di regolarità sul kartodromo alla guida della minicar francese Ami. Obiettivo? Ripetere lo stesso giro per otto volte su dieci. Questo significa guidare in Formula E.
© sportmediaset
© sportmediaset
Qualcosa cambierà con l’E-Prix Unleashed, la gara sprint da 30 minuti che affiancherà quella tradizionale negli appuntamenti con doppio E-Prix. Stessa energia, meno giri, maggiore attenzione alla prestazione. Una Formula E con un’altra faccia. La prima simulazione di questo nuovo format è andata in scena proprio nel pomeriggio di venerdì. A prendersi la vittoria è stato Edoardo Mortara con Mahindra, davanti ad António Félix da Costa, al volante della Jaguar, e al compagno di squadra Nyck De Vries.
Jarama lascia dunque in eredità una monoposto velocissima, gerarchie ancora tutte da decifrare e una domanda che adesso ha la precedenza su qualsiasi discussione tecnica. L’incendio della Fusion di Barnard dovrà essere analizzato fino in fondo. La GEN4 ha mostrato quanto può andare forte ora bisogna essere certi che possa farlo in sicurezza.