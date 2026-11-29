Il Tottenham di De Zerbi centra la quinta vittoria stagionale e torna ad affacciarsi alle zone europee, Sunderland ko 2-0 in casa. Le cose per i Black Cats si mettono subito male, quando al 12’ Meunier viene espulso per un brutto fallo su Marmoush. Con l’uomo in più gli Spurs spingono, e al 35’ trovano il vantaggio: azione ragionata e sviluppata sulla sinistra, con Robertson che imbuca per il destro vincente di Maddison. All’intervallo gli ospiti sono avanti di una rete, poi nella ripresa arriva il colpo del ko di dimensioni “olimpiche”. Maddison infatti al 70’ va a battere il corner, la palla inizia a girare e beffa Roefs, trovando il gol direttamente da calcio d’angolo. I padroni di casa dopo il 2-0 non riescono più a reagire, e devono arrendersi al ko. Il Tottenham sale a 18 punti in classifica, a -4 dalla zona Champions occupata dal Liverpool. Rimane in zona retrocessione il Sunderland, fermo a quota 9.