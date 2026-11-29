Quinta vittoria per il Tottenham, che nella 12a giornata di Premier League supera il Sunderland 2-0 in trasferta. Dopo l’espulsione di Meunier (12’) è Maddison a decidere il match con due gol. Solo un pari per il Liverpool, ripreso sull’1-1 dall’Everton nel derby: Szoboszlai illude al 5’, poi l’autorete di Frimpong (25’). Colpi esterni dell’Hull City (3-2 sul Crystal Palace), del Newcastle a Brighton (1-0) e del Bournemouth (2-1 sul Fulham).
SUNDERLAND-TOTTENHAM 0-2
Il Tottenham di De Zerbi centra la quinta vittoria stagionale e torna ad affacciarsi alle zone europee, Sunderland ko 2-0 in casa. Le cose per i Black Cats si mettono subito male, quando al 12’ Meunier viene espulso per un brutto fallo su Marmoush. Con l’uomo in più gli Spurs spingono, e al 35’ trovano il vantaggio: azione ragionata e sviluppata sulla sinistra, con Robertson che imbuca per il destro vincente di Maddison. All’intervallo gli ospiti sono avanti di una rete, poi nella ripresa arriva il colpo del ko di dimensioni “olimpiche”. Maddison infatti al 70’ va a battere il corner, la palla inizia a girare e beffa Roefs, trovando il gol direttamente da calcio d’angolo. I padroni di casa dopo il 2-0 non riescono più a reagire, e devono arrendersi al ko. Il Tottenham sale a 18 punti in classifica, a -4 dalla zona Champions occupata dal Liverpool. Rimane in zona retrocessione il Sunderland, fermo a quota 9.
EVERTON-LIVERPOOL 1-1
Solo un pari per il Liverpool di Iraola nel derby del Merseyside, 1-1 in casa dell’Everton. Pronti via e i Reds stappano subito la partita: al 5’ Wirtz apparecchia per la botta di destro di Szoboszlai, che vale l’1-0. I padroni di casa cercano subito di reagire, e al 25’ riescono a pareggiare i conti grazie all’autorete di Frimpong sugli sviluppi di calcio piazzato. Barry di testa alla mezzora sfiora il ribaltone, ma anche Wirtz va vicino al 2-1. La vera grande occasione arriva sui piedi di Isak a pochi minuti dall’intervallo, ma l’ex Newcastle spreca tirando fuori. Dopo l’intervallo i ritmi sono decisamente più bassi: i Reds provano nel finale a spingere per strappare i tre punti, ma le conclusioni sono troppo forzate e con poca lucidità. Finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio: il Liverpool sale a 22 punti, attualmente in quarta posizione, mentre l’Everton sale a 17 punti in classifica.
LE ALTRE PARTITE
Continua a stupire l’Hull City, vittorioso per 3-2 in casa del Crystal Palace: per gli ospiti vanno a segno McBurnie (38’), Thomas (48’) e Slater (80’), inutili le reti di Strand Larsen (90’) e Wharton (95’) per i padroni di casa. Con questa vittoria i Tigers salgono a 17 punti, in piena lotta per un posto in Europa. Continua a risalire la classifica anche il Bournemouth, che dopo un avvio difficile è ora quinto a quota 21 punti, anche grazie al successo per 2-1 in trasferta sul Fulham. Al vantaggio di Tavernier (21’) risponde Muniz su rigore (28’), poi Justin Kluivert decide il match nella ripresa (62’) prima di essere espulso nel recupero. I Cottagers restano soltanto a +2 sulla zona retrocessione. Successo di misura del Newcastle, che piega 1-0 il Brighton anche in questo caso in trasferta grazie al rigore trasformato da Barnes all’8’.