Il club di Manchester ha vinto una sola partita in dodici partite di campionato: con 8 punti in classifica, la squadra di Pochettino è penultima (non vince da 94 giorni). E se domenica il Crystal Palace dovesse battere l'Hull City, i Red Devils si ritroverebbero all'ultimo posto a tre punti dalla salvezza. Nel corso del match col Brentford i tifosi hanno proseguito la contestazione verso la proprietà, mentre Pochettino ha poche parole: "Dobbiamo continuare a essere uniti per risolvere i problemi. Non ci sono giustificazioni, abbiamo bisogno di tempo. Quando sono arrivato conoscevo già la situazione".