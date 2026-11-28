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Inizio da incubo per Mauricio Pochettino al Manchester United. Il tecnico argentino è finito ko nelle prime due uscite in campionato col punteggio di 4-0 contro Liverpool e Brentford: l'ex ct degli Usa è il primo allenatore nella storia della Premier League a perdere entrambe le sue prime due partite con quattro gol o più di scarto. Ma non solo: lo United ha subito quattro reti in tre partite consecutive di campionato per la prima volta dal 1961.
La crisi senza fine degli inglesi è testimoniata da una fragilità difensiva disarmante: il Manchester United ha subito almeno due gol in sette tempi consecutivi. Non era mai successo prima nella storia della Premier League. I Red Devils inoltre, hanno subito la bellezza di 39 gol finora in tutte le competizioni. Si tratta della peggior difesa dei top 5 campionati europei.
Il club di Manchester ha vinto una sola partita in dodici partite di campionato: con 8 punti in classifica, la squadra di Pochettino è penultima (non vince da 94 giorni). E se domenica il Crystal Palace dovesse battere l'Hull City, i Red Devils si ritroverebbero all'ultimo posto a tre punti dalla salvezza. Nel corso del match col Brentford i tifosi hanno proseguito la contestazione verso la proprietà, mentre Pochettino ha poche parole: "Dobbiamo continuare a essere uniti per risolvere i problemi. Non ci sono giustificazioni, abbiamo bisogno di tempo. Quando sono arrivato conoscevo già la situazione".