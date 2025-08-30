Logo SportMediaset
Premier League: il Chelsea batte il Fulham tra le polemiche

Joao Pedro ed Enzo Fernandez portano Maresca a 7 punti, Cottagers furiosi per due revisioni al Var

30 Ago 2025 - 15:43
© Getty Images

© Getty Images

La terza giornata della Premier League si apre con la vittoria del Chelsea, che sale a quota 7 punti sconfiggendo il Fulham col punteggio di 2-0: apre le danze Joao Pedro nel maxi-recupero del primo tempo, la chiude Enzo Fernandez al 56'. Fortissime le proteste dei Cottagers contro la rete annullata a King nel primo tempo e il penalty concesso ai Blues (e trasformato) nella ripresa: le revisioni al Var non hanno convinto gli ospiti, fermi a 2 punti.

CHELSEA-FULHAM 2-0

Non mancano le polemiche nel match che inaugura il sabato della Premier League, col Chelsea che sconfigge 2-0 il Fulham sotto gli occhi di Alejandro Garnacho (prossimo acquisto dei Blues). I Cottagers protestano infatti per due episodi chiave, in una sfida molto nervosa e poco spettacolare, e per le revisioni al Var. La sfida inizia con un infortunio per i Blues, che perdono Delap: dentro George e Joao Pedro si sposta a punta, sfiorando subito il gol. Sale però di tono il Fulham nei minuti seguenti e, al 21', trova la rete con King: dopo una lunghissima revisione, l'arbitro annulla per una spinta di Muniz su Chalobah. Una decisione che sembra eccessiva e punisce un contrasto di gioco, secondo i Cottagers, che non perdono la calma: tripla occasione, ma il gol non arriva. E così, nel nono minuto di recupero si consuma la beffa: l'ultima azione del primo tempo è un corner, dal quale Joao Pedro incorna per l'1-0. Nella ripresa ecco l'altro episodio che fa infuriare il Fulham, ovvero il rigore assegnato al Chelsea e trasformato da Enzo Fernandez (56'): il mani di Sessegnon è evidente, ma prima c'è un tocco col braccio di Joao Pedro che annullerebbe tutto. L'arbitro rivede l'azione per cinque, lunghissimi, minuti e conferma il rigore: furia dei Cottagers e, da qui in poi, si gioca pochissimo. Il nervosismo ha la meglio e il Chelsea sfiora il tris, con Joao Pedro. Finisce però 2-0, Maresca vince tra le polemiche e sale a 7 punti. Fulham fermo a quota due.

