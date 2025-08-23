Logo SportMediaset
inghilterra

Il West Ham ne prende cinque dal Chelsea: rabbia dei tifosi con invasione di campo

23 Ago 2025 - 12:05
Il Chelsea ieri ha battuto 5-1 il West Ham in trasferta. Gli Hammers si illudono con Lucas Paquetà che stappa la partita al 6’, poi parte la goleada dei Blues: il neoacquisto Joao Pedro pareggia i conti al 15’, prima di servire l’assist per il raddoppio di Pedro Neto al 23’. Enzo Fernandez cala il tris al 34’, nella ripresa le reti di Caicedo e Chalobah.

Il pesante ko ha fatto scattare la contestazione dei tifosi di casa, con gli steward che hanno cercato di limitare la furia sugli spalti anche se un tifoso in particolare è riuscito a fare invasione di campo, comunque fermato poco dopo dalla sicurezza dello stadio.

