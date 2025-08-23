Premier League: Guardiola tradito dal portiere Trafford, il Tottenham vince 2-0

Arriva già alla seconda giornata il primo ko in Premier del City, che perde 2-0 in casa contro il Tottenham. La giornata all'Etihad inizia subito male per Guardiola, che a metà primo tempo perde Ait Nouri per infortunio: al suo posto Aké. Ma sarà il male minore, perché tra il 35' e il recupero del primo tempo gli Spurs costruiscono la loro vittoria. Prima arriva il vantaggio prima annullato e poi concesso a Johnson, match winner della finale di Europa League. Ma è nel secondo minuto oltre il 45esimo che il City, o meglio ancora Trafford, fa la frittata. In fase di impostazione, il sostituto di Ederson tra i pali sbaglia completamente e regala palla a Richarlison. Il portiere toglie la palla al brasiliano, ma la sfera arriva dalle parti di Palhinha che non può sbagliare: 2-0 all'intervallo. Nella ripresa, Guardiola (che ora insisterà ancora di più per avere Donnarumma), inserisce Bernardo Silva e Doku per gli spenti Cherki e Marmoush, ma proprio con il portoghese riesce solo a costruire un colpo di testa di poco alto sopra la traversa. Anzi, è la formazione di Frank a sfiorare il tris con la conclusione di Solanke respinta da Trafford, che salva i suoi quando è troppo tardi. Finisce 2-0 e il City scivola subito a -3 da un Tottenham cinico e solido: in 180 minuti, 6 punti con 5 gol fatti e 0 subiti.