Serie A: Napoli-Cagliari 1-0, Anguissa stende i sardi al 95'

LA PARTITA

A distanza di tre mesi il Napoli fa ancora festa contro il Cagliari. La vittoria di stasera ha un peso specifico ovviamente diverso ma è importante perché manda un chiaro messaggio alle rivali per lo Scudetto: anche nelle giornate meno felici, questo Napoli non molla mai e anche con una certa dose di fortuna porta a casa i tre punti quando ormai lo 0-0 sembrava scolpito nella pietra. Alla gioia partenopeo fa da contraltare la delusione del Cagliari, beffato sul più bello dopo una partita ordinata e in cui aveva concesso davvero poco ai padroni di casa. Come a Sassuolo è ancora una volta un centrocampista ad andare a segno dopo la seconda gara sottotono di Lucca, che ora con l'arrivo di Hojlud rischia seriamente il posto.