Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
DALL'INGHILTERRA

Amorim gioca con i magneti mentre lo United sprofonda: Zidane possibile sostituto

Il tracollo in Carabao Cup contro una squadra di quarta serie, il Grimsby Town, segna la quasi certa fine del rapporto con il portoghese

28 Ago 2025 - 10:33

Le risate dallo studio della televisione inglese mentre sullo schermo scorrono le immagini di Ruben Amorim che muove come un ossesso le calamite della lavagna magnetica, sono uno dei punti più bassi raggiunti dal Manchester United negli ultimi anni. Non è tanto il contrasto ironico tra il generale che immagina di schierare le truppe sul terreno di battaglia mentre il nemico, inferiore per truppe e mezzi, ti sta massacrando. E forse nemmeno il fatto che una delle squadre più ricche del mondo debba uscire da una competizione nazionale per opera di una piccola realtà di quarta serie come il Grimsby Town.

E' proprio che è difficile immaginare un club, che ha vissuto l'epopea di Matt Busby e Alex Ferguson, al centro del sarcasmo, fuori e dentro i confini del Regno, dovuto al contrasto tra l'attivismo delle mani frenetiche che spostano pedine e la Waterloo che si consuma a pochi metri di distanza. Amorim è stato duro e chiaro nel post partita: "Ho sentito che oggi i miei giocatori hanno espresso a gran voce ciò che vogliono. Penso che sia facile capirlo. Concentriamoci sulla prossima partita e poi ci fermeremo per le Nazionali, penseremo bene a quanto è accaduto. Dovrebbe essere mio compito capire cosa è successo, è un problema più grande del risultato. E a volte è troppo".

Con lo spogliatoio contro e i risultati avversi è facile capire che siamo al game over. In Inghilterra già si avanzano ipotesi sul successore. Si parla di Zinedine Zidane, il re dei gestori. Quando si spende tanto e non si fanno risultati, alla fine si va su profili di quel tipo. E visto che Ancelotti è già impegnato, Zizou sembra proprio l'uomo giusto. Perlomeno non usa i magneti...

united
zidane

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:29
Caso Astori, le motivazioni

Caso Astori, le motivazioni

01:35
Il brasiliano Ancelotti

Il brasiliano Ancelotti

01:17
Verona, missione salvezza

Verona, missione salvezza

01:34
Udinese, cercasi conferme

Udinese, cercasi conferme

01:20
È la Roma di Wesley

È la Roma di Wesley

01:32
Fiorentina, ecco Piccoli

Fiorentina, ecco Piccoli

01:34
Florenzi a fine corsa

Florenzi a fine corsa

01:28
Bremer, ritorno da star

Bremer, ritorno da star

01:32
Il fattore Sucic

Il fattore Sucic

01:27
Verso Napoli-Cagliari

Verso Napoli-Cagliari

01:54
Allegri vuole Rabiot

Allegri vuole Rabiot

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

I più visti di Calcio Estero

Buchanan, che serata in Liga! L'ex Inter protagonista di una tripletta col Villarreal

Sorpresa Haaland: cambia... cognome! Sulla maglia aggiunge "Braut"

Un villaggio islandese approda in Europa League: c'entra Gudjohnsen Jr ma non solo

Supercoppa Europea: il Psg batte il Tottenham ai rigori dopo una grande rimonta

Kessiè

Ronaldo, record amaro: Supercoppa all'Al Ahli nella festa degli ex Serie A

Son e Müller brillano ancora: primo gol per entrambi in MLS

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:05
La Juve ci 'ricasca': auguri social a Thiago Motta dopo quelli a Conte
10:56
Caos United, Amorim: "Chiedo scusa ai tifosi"
09:51
La Serie A risponde a Micallef: "Sconcertati dalle sue parole"
23:39
Clamoroso in Carabao Cup: United eliminato da Grimsby Town (quarta divisione) ai rigori
23:02
Inter subito fuori dalla Women's Champions League