Amorim gioca con i magneti mentre lo United sprofonda: Zidane possibile sostituto

E' proprio che è difficile immaginare un club, che ha vissuto l'epopea di Matt Busby e Alex Ferguson, al centro del sarcasmo, fuori e dentro i confini del Regno, dovuto al contrasto tra l'attivismo delle mani frenetiche che spostano pedine e la Waterloo che si consuma a pochi metri di distanza. Amorim è stato duro e chiaro nel post partita: "Ho sentito che oggi i miei giocatori hanno espresso a gran voce ciò che vogliono. Penso che sia facile capirlo. Concentriamoci sulla prossima partita e poi ci fermeremo per le Nazionali, penseremo bene a quanto è accaduto. Dovrebbe essere mio compito capire cosa è successo, è un problema più grande del risultato. E a volte è troppo".