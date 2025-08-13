Supercoppa Europea: il Psg batte il Tottenham ai rigori dopo una grande rimonta

© afp
© afp
I francesi la riprendono da 0-2 a 2-2 nel finale, poi decisivi gli errori di Tel e van de Ven
© afp
© afp
Il Paris Saint-Germain vince la finale di Supercoppa Europea 2025 piegando il Tottenham ai calci di rigore dopo una super rimonta nei minuti finali fino al 2-2 dei tempi regolamentari. A Udine gli Spurs partono forte, con le reti di van de Ven (39’) e Romero (al 48’ su papera di Chevalier). Kang-in Lee (85’) e Gonçalo Ramos (al 94’ in pieno recupero) regalano i rigori a Luis Enrique, nella lotteria sono decisivi gli errori dello stesso van de Ven e di Tel.
© X
© X
LA PARTITA
Pazzesca rimonta del Psg, che riprende il Tottenham da 0-2 a 2-2 e poi conquista la Supercoppa Europea su calci di rigore. Pronti via e gli Spurs cercano subito di spaventare i francesi, con una conclusione di Pedro Porro già al primo minuto. I nuovi acquisti tra le file dei londinesi provano subito a mettersi in mostra: sia Kudus che Palhinha provano ad impensierire la porta difesa da Chevalier. Al 39’ è proprio il portoghese ex Bayern Monaco a sfiorare il gol del vantaggio, ma il neo-portiere dei parigini alza il pallone sulla traversa: il primo ad arrivare sulla sfera vagante è pero van de Ven, che in solitaria e a porta sguarnita insacca l’1-0. Gli uomini di Luis Enrique non reagiscono, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi senza ulteriori sorprese. In avvio di ripresa gli inglesi colpiscono ancora: cross di Pedro Porro e incornata vincente di Romero, che va ad insaccarsi all’angolino anche grazie al goffo tuffo di Chevalier. Nella mezz’ora finale, anche grazie ai cambi, il Paris prova a riaccendersi: Dembele si carica la squadra sulle spalle, ma è il sinistro chirurgico di Kang-in Lee a riaprire la sfida all’85’. Il gol che pareggia i conti arriva a tempo praticamente scaduto: al 94’ Gonçalo Ramos schiaccia di testa in rete il cross di Dembele e regala di fatto i calci di rigore ai suoi. Vitinha è il primo a sbagliare, poi Chevalier si fa perdonare ipnotizzando van de Ven e riportando la lotteria in parità. Decisivo l’errore di Tel, che spiazza l’ex portiere del Lille ma mette il pallone fuori. Il Psg alza al cielo la Supercoppa, Tottenham beffato a un soffio dal secondo trofeo consecutivo.
LE STATISTICHE DI OPTA
Il PSG è la prima squadra francese a vincere la Supercoppa Europea.
Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei, Ousmane Dembélé è quello che è stato coinvolto in più gol nel 2025 in tutte le competizioni: 37, 27 reti e 10 assist.
Dal suo arrivo al Tottenham (inizio 2023), solo Trent Alexander-Arnold (27) ha effettuato più assist di Pedro Porro tra i difensori di Premier League in tutte le competizioni (20).
Era dall’agosto 2016 che due diversi difensori, Micky van de Ven e Cristian Romero stasera, non segnavano in una finale di Supercoppa Europea (Sergio Ramos e Dani Carvajal con il Real Madrid contro il Siviglia).
A partire dalla scorsa stagione (2024/25) e tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei, solo Alexander Sørloth (14) ha realizzato più gol “dalla panchina” rispetto a Gonçalo Ramos (nove, come Pedro e Ferran Torres) in tutte le competizioni.
Micky van de Ven è il primo difensore a segnare in una finale di Supercoppa Europea da David Alaba nell’agosto 2022 (con il Real Madrid contro l’Eintracht Frankfurt.
Micky van de Ven ha realizzato il suo quarto gol con il Tottenham in tutte le competizioni, la sua prima rete da maggio 2024 (vs il Burnley in Premier League).
Il PSG ha subito cinque gol nelle ultime due partite in tutte le competizioni, dopo che aveva registrato sette clean sheet nelle precedenti otto gare (un gol subito).
Lee Kang-In ha realizzato il suo 13° gol con il PSG; inoltre nel 2025 nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei ha realizzato più gol dalla distanza dei francesi in tutte le competizioni (12, come Manchester City, Barcellona e Chelsea).
12 delle ultime 13 edizioni della Supercoppa UEFA sono state vinte dai vincitori della Champions League della stagione precedente (unica eccezione nel periodo l’Atletico Madrid nel 2018).
Per la quinta volta in 119 partite, il PSG di Luis Enrique ha effettuato zero tiri nello specchio nel corso del primo tempo (in precedenza contro il Newcastle nell'ottobre 2023, vs Nantes nel febbraio 2024, vs il Borussia Dortmund nel maggio 2024 e vs il Girona nel settembre 2024)
Commenti (0)