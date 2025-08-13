Supercoppa Europea: il Psg batte il Tottenham ai rigori dopo una grande rimonta

Pazzesca rimonta del Psg, che riprende il Tottenham da 0-2 a 2-2 e poi conquista la Supercoppa Europea su calci di rigore. Pronti via e gli Spurs cercano subito di spaventare i francesi, con una conclusione di Pedro Porro già al primo minuto. I nuovi acquisti tra le file dei londinesi provano subito a mettersi in mostra: sia Kudus che Palhinha provano ad impensierire la porta difesa da Chevalier. Al 39’ è proprio il portoghese ex Bayern Monaco a sfiorare il gol del vantaggio, ma il neo-portiere dei parigini alza il pallone sulla traversa: il primo ad arrivare sulla sfera vagante è pero van de Ven, che in solitaria e a porta sguarnita insacca l’1-0. Gli uomini di Luis Enrique non reagiscono, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi senza ulteriori sorprese. In avvio di ripresa gli inglesi colpiscono ancora: cross di Pedro Porro e incornata vincente di Romero, che va ad insaccarsi all’angolino anche grazie al goffo tuffo di Chevalier. Nella mezz’ora finale, anche grazie ai cambi, il Paris prova a riaccendersi: Dembele si carica la squadra sulle spalle, ma è il sinistro chirurgico di Kang-in Lee a riaprire la sfida all’85’. Il gol che pareggia i conti arriva a tempo praticamente scaduto: al 94’ Gonçalo Ramos schiaccia di testa in rete il cross di Dembele e regala di fatto i calci di rigore ai suoi. Vitinha è il primo a sbagliare, poi Chevalier si fa perdonare ipnotizzando van de Ven e riportando la lotteria in parità. Decisivo l’errore di Tel, che spiazza l’ex portiere del Lille ma mette il pallone fuori. Il Psg alza al cielo la Supercoppa, Tottenham beffato a un soffio dal secondo trofeo consecutivo.