Tennis, US Open: Sinner rimonta Shapovalov e vola agli ottavi

Sotto di un set, il numero uno al Mondo si impone 5-7, 6-4, 6-3, 6-3: ora Bublik o Paul
Jannik Sinner vola agli ottavi di finale degli US Open. L'altoatesino deve tuttavia battere in rimonta e dopo più di tre ore di gioco il canadese Denis Shapovalov, che si porta in vantaggio ed è il primo a strappare un set al numero uno al Mondo. Il classe 2001, però, ribalta tutto e si impone con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Nel prossimo match, sfiderà uno tra il kazako Aleksandr Bublik e il padrone di casa Tommy Paul.
Primi tentennamenti agli US Open 2025 per Jannik Sinner. La sostanza non cambia, e cioè il numero uno al Mondo vince e supera il turno, ma per la prima volta nel torneo perde un set, quello d'apertura nel match contro Shapovalov che finisce comunque 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 per l'altoatesino. In avvio, il canadese strappa addirittura per due volte il servizio: prima va sul 3-1 (ma il campione in carica risale fino al 5-5), poi quando il tie-break sembra inevitabile, il numero 29 al Mondo, che prima annulla una palla break, si prende con il punteggio di 7-5 il primo set: finora, era sempre andato a Sinner, chiamato a rimontare. E il numero uno al Mondo non delude le attese, ritrovando solidità in battuta: i suoi game al servizio finiscono solo una volta ai vantaggi. Il canadese, al contrario, incassa addirittura il break a zero, con il re della classifica Atp che passa dal 3-3 al 5-3 e poi al 6-4: tutto in parità. Nel terzo set, però, Sinner torna a tremare: Shapovalov vola sul 3-0 e ha addirittura la palla del 4-0, ma non la sfrutta e anzi incassa un altro break, con il risultato che si assesta di nuovo sul 3-3. Il 24enne di Sesto Pusteria completa l'opera vincendo ancora il turno in battuta e, considerando il 2-0 con cui si apre poi il quarto set, sono otto i game consecutivi conquistati da Jannik. Proprio quel vantaggio si rivelerà decisivo: Sinner rischia al momento di servire per il match, dato che deve annullare la palla del possibile 5-4, poi chiude. Così, dopo 3 ore e 12 minuti di gioco, si chiude 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 l'incontro: il numero uno al Mondo è ancora in corsa per riconfermarsi campione. Prossimo ostacolo uno tra Bublik e Paul.
"Sono molto contento di essere riuscito a portare a casa questa partita molto difficile, il pubblico mi ha dato la spinta". Così Jannik Sinner subito dopo aver battuto Shapovalov. "È stata una grande settimana, ora voglio pensare alla prossima partita che sarà dura comunque vada - dice ancora il n.1 del mondo -. Questo è un posto a cui sono molto legato, per me è molto importante stare qui, sono molto legato a New York".
