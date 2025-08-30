Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, US Open: Sinner rimonta Shapovalov e vola agli ottavi

Sotto di un set, il numero uno al Mondo si impone 5-7, 6-4, 6-3, 6-3: ora Bublik o Paul

30 Ago 2025 - 22:55
1 di 15
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale degli US Open. L'altoatesino deve tuttavia battere in rimonta e dopo più di tre ore di gioco il canadese Denis Shapovalov, che si porta in vantaggio ed è il primo a strappare un set al numero uno al Mondo. Il classe 2001, però, ribalta tutto e si impone con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Nel prossimo match, sfiderà uno tra il kazako Aleksandr Bublik e il padrone di casa Tommy Paul.

Primi tentennamenti agli US Open 2025 per Jannik Sinner. La sostanza non cambia, e cioè il numero uno al Mondo vince e supera il turno, ma per la prima volta nel torneo perde un set, quello d'apertura nel match contro Shapovalov che finisce comunque 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 per l'altoatesino. In avvio, il canadese strappa addirittura per due volte il servizio: prima va sul 3-1 (ma il campione in carica risale fino al 5-5), poi quando il tie-break sembra inevitabile, il numero 29 al Mondo, che prima annulla una palla break, si prende con il punteggio di 7-5 il primo set: finora, era sempre andato a Sinner, chiamato a rimontare. E il numero uno al Mondo non delude le attese, ritrovando solidità in battuta: i suoi game al servizio finiscono solo una volta ai vantaggi. Il canadese, al contrario, incassa addirittura il break a zero, con il re della classifica Atp che passa dal 3-3 al 5-3 e poi al 6-4: tutto in parità. Nel terzo set, però, Sinner torna a tremare: Shapovalov vola sul 3-0 e ha addirittura la palla del 4-0, ma non la sfrutta e anzi incassa un altro break, con il risultato che si assesta di nuovo sul 3-3. Il 24enne di Sesto Pusteria completa l'opera vincendo ancora il turno in battuta e, considerando il 2-0 con cui si apre poi il quarto set, sono otto i game consecutivi conquistati da Jannik. Proprio quel vantaggio si rivelerà decisivo: Sinner rischia al momento di servire per il match, dato che deve annullare la palla del possibile 5-4, poi chiude. Così, dopo 3 ore e 12 minuti di gioco, si chiude 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 l'incontro: il numero uno al Mondo è ancora in corsa per riconfermarsi campione. Prossimo ostacolo uno tra Bublik e Paul.

"Sono molto contento di essere riuscito a portare a casa questa partita molto difficile, il pubblico mi ha dato la spinta". Così Jannik Sinner subito dopo aver battuto Shapovalov. "È stata una grande settimana, ora voglio pensare alla prossima partita che sarà dura comunque vada - dice ancora il n.1 del mondo -. Questo è un posto a cui sono molto legato, per me è molto importante stare qui, sono molto legato a New York".

sinner
tennis
us open

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

Alcaraz è un cannibale: niente da fare per Bellucci, ora c'è Darderi. Avanza la Paolini

Inarrestabile Sinner: spazza via anche Popyrin e va al terzo turno

Tutto facile per Musetti, Cobolli vince al super tie-break: sarà derby italiano a New York

Paolini, addio America: fuori al terzo turno contro Vondrousova

Alcaraz sfida Sinner: "Ora gioco tennis fantastico, mai così costante"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:21
Pisa-Roma, le immagini del match
23:21
Gasperini applaude la squadra: "Prestazione molto buona, Dybala può giocare ovunque"
23:20
Fiorentina, ecco il vice Dodò: Lamptey domani in Italia
23:19
Soulé piega la resistenza del Pisa, la Roma di Gasp si conferma e resta a punteggio pieno
23:18
Como, è fatta per Posch: domani le visite mediche