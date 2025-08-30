Tennis, US Open: Sinner rimonta Shapovalov e vola agli ottavi

Primi tentennamenti agli US Open 2025 per Jannik Sinner. La sostanza non cambia, e cioè il numero uno al Mondo vince e supera il turno, ma per la prima volta nel torneo perde un set, quello d'apertura nel match contro Shapovalov che finisce comunque 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 per l'altoatesino. In avvio, il canadese strappa addirittura per due volte il servizio: prima va sul 3-1 (ma il campione in carica risale fino al 5-5), poi quando il tie-break sembra inevitabile, il numero 29 al Mondo, che prima annulla una palla break, si prende con il punteggio di 7-5 il primo set: finora, era sempre andato a Sinner, chiamato a rimontare. E il numero uno al Mondo non delude le attese, ritrovando solidità in battuta: i suoi game al servizio finiscono solo una volta ai vantaggi. Il canadese, al contrario, incassa addirittura il break a zero, con il re della classifica Atp che passa dal 3-3 al 5-3 e poi al 6-4: tutto in parità. Nel terzo set, però, Sinner torna a tremare: Shapovalov vola sul 3-0 e ha addirittura la palla del 4-0, ma non la sfrutta e anzi incassa un altro break, con il risultato che si assesta di nuovo sul 3-3. Il 24enne di Sesto Pusteria completa l'opera vincendo ancora il turno in battuta e, considerando il 2-0 con cui si apre poi il quarto set, sono otto i game consecutivi conquistati da Jannik. Proprio quel vantaggio si rivelerà decisivo: Sinner rischia al momento di servire per il match, dato che deve annullare la palla del possibile 5-4, poi chiude. Così, dopo 3 ore e 12 minuti di gioco, si chiude 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 l'incontro: il numero uno al Mondo è ancora in corsa per riconfermarsi campione. Prossimo ostacolo uno tra Bublik e Paul.