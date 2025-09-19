Venezia, il retroscena: a gennaio rifiutata un'offerta del Milan per Nicolussi Caviglia

Nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoVeneziaSport, il direttore sportivo del Venezia ha raccontato un retroscena di mercato su Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista che quest'estate è passato alla Fiorentina. Queste le parole di Filippo Antonelli: "Per lui a gennaio abbiamo rifiutato un'offerta del Milan. Poi è arrivata la Viola che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente. Ci ho provato. È stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni, fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo".