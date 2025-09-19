Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio, Romagnoli: "Giocare per questa squadra è un sogno"

19 Set 2025 - 21:42
© Getty Images

© Getty Images

"È una partita bellissima da vivere e da giocare. Il derby è la nostra gara più importante dell'anno: saremo pronti. Rimane sempre una partita a parte. Vogliono tutti giocarlo ed è spettacolare sotto ogni aspetto". Cosi Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club, presenta la sfida alla Roma. "Per me che sono nato qui, è il migliore. È quello più sentito, in città se ne parla praticamente tutto l'anno. Gli altri derby sono altrettanto belli ma non vengono vissuti in questo modo - prosegue il difensore laziale -. Il derby, se sei di Roma, lo percepisci di più, a prescindere dall'esperienza. Penso a me, Cataldi e Pellegrini. È bello sentirlo, poi nel momento in cui l'arbitro fischia l'inizio tutto svanisce. É una sensazione incredibile, difficile da spiegare". Infine, parlando del suo rapporto con la Lazio, ammette come "ho sempre voluto tutto questo, sono felice di aver coronato il sogno di giocare con la mia Lazio. Non tutti i calciatori riescono a esaudire il desiderio di indossare la maglia per la quale tifano, mi piace essere uno di quelli che ce l'ha fatta", conclude. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:49
Bologna, parla Zortea

Bologna, parla Zortea

01:34
DICH TOTTI SUL LAZIO-ROMA 19/09 SRV

Totti: "Vi spiego il derby di Roma…"

01:49
DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

00:18
DICH TOTTI SU NAZIONALE E GATTUSO 19/09 SRV

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano…"

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

00:46
DICH MATERAZZI SU CHIVU E INTER 19/09 SRV

Materazzi: "C'è una cosa che mi piace di Chivu"

00:18
DICH MATERAZZI SU MOURINHO 19/09 SRV

Materazzi: "Mourinho? Inutile commentare"

00:21
DICH MATERAZZI SU PIO ESPOSITO 19/09 SRV

Materazzi: "Pio Esposito? Non ha solo il fisico"

00:26
DICH MATERAZZI SU THURAM 19/09 SRV

Materazzi: "Thuram più forte delle polemiche"

01:08
DICH PIOLI pre Como DICH

Pioli: "E' il momento di vincere"

01:32
DICH ITALIANO pre Genoa DICH

Italiano "Dobbiamo essere più veloci negli ultimi 30 metri"

01:30
DICH ALLEGRI 2 pre Udinese DICH

Allegri: "Al Milan vincere deve essere la normalità"

01:12
DICH ALLEGRI 1 pre Udinese DICH

Allegri: "Udinese snodo importante della stagione"

01:01
DICH TUDOR 2 PRE VERONA DICH

Tudor: "Di Gregorio? Sarà il titolare per tutta la stagione"

01:06
DICH TUDOR 1 pre Verona DICH

Tudor a Verona da ex: "Dobbiamo fare una partita pazzesca"

01:49
Bologna, parla Zortea

Bologna, parla Zortea

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:30
Cagliari, Pisacane: "Restiamo con i piedi per terra, felici di Belotti"
23:20
Lecce, Di Francesco: "Ingenui sul rigore, qualche preoccupazione c'è..."
23:08
Cagliari, Palestra: "Mi sento pronto, è solo l'inizio"
23:06
Cagliari, Belotti: "Sento la fiducia e gioco libero"
23:02
Nuovo Ferraris, Genoa e Samp: "Sarà moderno e sostenibile"