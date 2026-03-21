L'INTERVISTA

Calafiori: "Italia, Mondiale alla portata. All'Arsenal sto bene, Mou mi mise fuori rosa con un sms"

Il difensore carico per i playoff: "E se arrivassimo negli Usa, potrebbe succedere di tutto". Sugli allenatori: "Motta e Spalletti mi hanno cambiato la vita"

21 Mar 2026 - 10:52
1 di 14
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il momento clou della stagione dell'Arsenal è alle porte, con chance di trionfo in Premier e Champions League, ma Riccardo Calafiori guarda prima all'obiettivo azzurro.

Come spiegato in un'intervista a Sportweek, il difensore classe 2002 è prontissimo per giocare i playoff con la nazionale di Gattuso: "Le sensazioni sono positive, c'è un'immensa voglia di andare al Mondiale. Non vedo l'ora di essere a Coverciano con i compagni. La nostra storica ci insegna che, se riusciamo a fare gruppo, ce la giochiamo con chiunque. Anche negli Usa: se ci arrivassimo, potrebbe succedere di tutto".

Nessuna paura dell'Irlanda del Nord ed eventualmente di Bosnia o Galles, anzi: "Se giochiamo come sappiamo, andiamo al Mondiale. Sulla carta siamo superiori, bisogna credere nei nostri mezzi. In giro c'è un po' di negatività, ma sono certo che Nazionale e tifosi remeranno nella stessa direzione. L'obiettivo è alla nostra portata, restiamo compatti".

Calafiori sta bene nel Nord di Londra: "L'Arsenal è l'Arsenal, una squadra iconica, diversa da tutte le altre. Ho voglia di vincere e ne ho bisogno. Parliamo ogni giorno dei nostri obiettivi, ma percepisco grande serenità".

Spazio anche a qualche riflessione sul passato. L'avvio di carriera in Serie A difficile, innanzitutto nella "sua" Roma: "Probabilmente ho deluso Mourinho, dopo la partita contro il Bodo in Conference cambiò tutto. Quando sono tornato dal prestito al Genoa, ho appreso da un sms che ero fuori rosa. Mi chiedevo se il mio destino sarebbe stato nelle serie minori, però ero fiducioso: non ho mai sognato di essere un calciatore normale, volevo arrivare dove sono ora. Quella batosta mi ha fatto crescere".

Al Genoa, Blessin lo chiamava "italian bastard" e il feeling fra i due non è mai scattato: "Anche a distanza di anni, non ho sensazioni positive su di lui. La squadra retrocesse e noi litigammo". Poi il cambio di marcia con il Bologna di Thiago Motta: "Lui, Spalletti e Arteta mi hanno cambiato la vita. Spalletti mi convocò all'Europeo nonostante ci fosse tanta concorrenza, l'assist a Zaccagni contro la Croazia è stata l'emozione più forte della mia carriera".

Leggi anche

Italia a caccia del Mondiale: novità Palestra e torna Chiesa, ma manca Vicario. I convocati di Gattuso

premier league
arsenal
riccardo calafiori

Premier League

19
Adama Traoré

Hulk Traoré spaventa il West Ham: troppi muscoli, stop pesi in palestra!

Calafiori carica l'Italia: "Mondiale alla portata". E il ricordo su Mourinho: "Fuori rosa con un sms..."

12

Rosenior spiega i bigliettini ai calciatori sull'8-2 per il Psg: "Non importa il risultato.."

12

Rosenior e la mania per i "pizzini": bigliettini anche sull'8-2 per il Psg. Giocatori basiti

Richarlison riprende il Liverpool e salva la pancina a Tudor, United terzo da solo

Il City frena ancora, l'Arsenal scappa e 'vede' il titolo. Ko pesante per il Chelsea

La Uefa boccia le norme economiche varate dalla Premier e lancia l'allarme: "Così aumenta il gap"

Il Forest frena il City, l'Arsenal scappa ancora. Poker Champions del Chelsea, primo ko per Carrick

19
Adama Traoré

Hulk Traoré spaventa il West Ham: troppi muscoli, stop pesi in palestra!

I più visti di Calcio Estero

El Hadji Malick Diouf: "Certe cose non possono essere comprate, vanno vinte sul campo"

I giocatori del Senegal reagiscono sui social: "Piagnucoloni, venite a prenderla!"

Clamoroso Coppa d'Africa: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione | Annunciato ricorso

Sadio Mané con la Coppa d'Africa

"Decisione illegale e ingiusta", il Senegal si ribella alla revoca della Coppa d'Africa e accusa la Caf di corruzione

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Sigaro, birra e occhiali da sole: la folle intervista al calciatore del Den Haag dopo la promozione

Che ci fa l'arbitro in mezzo al cerchio? Incredibile scena prima di Chelsea-Newcastle

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:53
Caos Coppa d'Africa, ora anche la Guinea si fa sentire: vuole il trofeo di 50 anni fa dal...Marocco
12:52
Doualla vola in semifinale nei 60 indoor dei mondiali di Torun
12:50
Sospiro di sollievo per Leao: gli esami hanno escluso lesioni all'adduttore destro
E-Prix Madrid - Qualifiche 1
12:50
E-Prix Madrid - Qualifiche 1
12:16
Cassidy e la Citroen in pole sotto la pioggia a Madrid, De Vries in prima fila con la Mahindra