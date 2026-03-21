Calafiori: "Italia, Mondiale alla portata. All'Arsenal sto bene, Mou mi mise fuori rosa con un sms"

Spazio anche a qualche riflessione sul passato. L'avvio di carriera in Serie A difficile, innanzitutto nella "sua" Roma: "Probabilmente ho deluso Mourinho, dopo la partita contro il Bodo in Conference cambiò tutto. Quando sono tornato dal prestito al Genoa, ho appreso da un sms che ero fuori rosa. Mi chiedevo se il mio destino sarebbe stato nelle serie minori, però ero fiducioso: non ho mai sognato di essere un calciatore normale, volevo arrivare dove sono ora. Quella batosta mi ha fatto crescere".