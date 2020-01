Premier League, West Ham-Liverpool 0-2: Reds in scioltezza, il City è distante 19 punti  

INGHILTERRA

Nel recupero della 18esima giornata di Premier League, non giocata lo scorso 21 dicembre per gli impegni dei Reds nel Mondiale per club poi vinto, la sfida tra West Ham e Liverpool termina 0-2. In gol al 35’ Salah su rigore e Oxlade-Chamberlain al 52’ su assist dello stesso attaccante egiziano. Con questa vittoria i Reds portano a 19 i punti di vantaggio sul Manchester City, vincendo per la 23esima volta su 24 turni.

Quando scatti sin dal chilometro zero, lasciando ben presto un baratro alle tue spalle perché gli inseguitori non hanno minimamente il tuo passo e la tua gamba, un buffetto sulla schiena a metà corsa di un tifoso troppo caloroso può solo infastidirti, ma non può distoglierti dal procedere vigoroso verso la vittoria finale. Nella cavalcata sin qui trionfale del Liverpool, sono equiparabili ad un fastidio simile il pareggio di qualche giorno fa per 2-2 nel quarto turno di FA Cup contro lo Shrewsbury Town, club di terza serie che costringerà i campioni d'Europa al replay (Klopp ha già annunciato che tra una settimana giocherà con i giovani dell’accademia e che in panchina non ci sarà lui, ma il responsabile dell’under 23 Neil Critchley) e l’opposizione in campionato del West Ham di Moyes, claudicante nei risultati e in piena bagarre salvezza prima del recupero di questa 18esima giornata di Premier League.

La pratica infatti viene sbrigata senza troppi patemi da Salah e compagni, che partono subito fortissimo ma si devono scontrare contro l’autobus che il tecnico degli Hammers piazza davanti a Fabianski. Una difesa a 5, guidata in mezzo da Ogbonna, costringe il Liverpool ad un articolato possesso palla, con picchi che nella prima frazione di gara arrivano al 75% per i Reds, finché il fortino non crolla grazie ad Origi, che assistito da Bobby Firmino viene steso nel cuore dell’area da Diop al 35’. Salah va sul dischetto e spiazza il portiere polacco. Gli uomini di Klopp amministrano, a tratti fanno partire ‘Frecciarossa’ Robertson sulla sinistra e poi colpiscono di rimessa ad una manciata di minuti dal rientro in campo nella seconda frazione di gioco. È il 52’ quando Salah innesca il turbo e mette Oxlade-Chamberlain davanti a Fabianski per la rete del raddoppio. Il resto è pura accademia, con un sussulto per Alisson al 71’ quando Rice ci prova e Alexander-Arnold coglie un clamoroso auto-palo e Salah, sempre lui, che coglie il palo, stavolta quello giusto, al 78’, con un bel sinistro a giro. Liverpool alla 23esima vittoria in campionato, a quota 70 punti in classifica e al decimo “clean sheet” in Premier, ancora senza sconfitte, con Guardiola e il suo City che osservano da lontano col binocolo. Il West Ham, invece, guarda con un telescopio spaziale i Reds e resta desolatamente quart’ultimo con 23 punti.