Premier League, un progetto per ripartire: Var sospesa e 5 sostituzioni

Var sospesa e cinque sostituzioni. La proposta allo studio in Inghilterra, per far ripartire la Premier League a giugno e concluderla a luglio, viene svelata dal Daily Express, secondo il quale le due novità sarebbero ispirate dalla tutela della salute. Oltremanica, ricostruisce l'edizione online della Gazzetta dello Sport, la Var è strutturata con un campo centrale vicino all`aeroporto londinese di Heathrow, in un edificio a Stockley Park, dove si radunano tre addetti alla moviola ai quali è affidato il compito di seguire le partite e di dare direttive agli arbitri. Secondo il tabloid, questa procedura esporrebbe a rischi le persone coinvolte nel sistema Var. La proposta di elevare a cinque il numero delle sostituzioni sarebbe invece legata alla maratona di 92 gare in quaranta giorni che si vorrebbe organizzare per terminare il torneo. Venerdì 3 aprile riunione dei club della Premier per valutare la proposta, si parlerà anche del taglio degli stipendi ai calciatori.