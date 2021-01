Premier League: tris del Tottenham, Leeds affondato

INGHILTERRA

TOTTENHAM-LEEDS 3-0

Un paio di giorni in più di riposo, in un calendario di Premier League che come da tradizione delle festività (e ancor più in epoca di pandemia) è estremamente intasato, fanno la differenza nella sfida fra un Tottenham campione di concretezza e un Leeds troppo tendente a specchiarsi in una manovra ampia ma al tempo stesso inconcludente. Gli uomini di Josè Mourinho lasciano per gran parte del match il pallone a quelli allenato da un altro ‘guru’ della panchina come Marcelo Bielsa, ma colpiscono ogni volta che ne hanno l’occasione, anche se per sbloccare il risultato c’è bisogno di un calcio di rigore al 29’: Alioski fa fallo in area su Bergwijn, Harry Kane si presenta sul dischetto e non sbaglia. Gli ospiti sbandano, la loro reazione è rabbiosa ma al tempo stesso inconcludente e gli Spurs ne approfittano per raddoppiare al tramonto della prima frazione: è il 43’, infatti, quando Kane ispira con un morbido lancio Heung-min Son, che anticipa brillantemente l’uscita di Meslier e firma il 2-0. Il match ha ormai preso la direzione dei padroni di casa che a inizio ripresa, dopo appena cinque minuti, festeggiano il tris: il cross dalla bandierina di Son trova il colpo di testa di Alderweireld, il portiere ospite pasticcia e il pallone varca la linea di porta. Il Leeds avrebbe anche il merito di non smettere mai di cercare il gol della bandiera, ma Lloris non corre particolari rischi nell’ultima fase dell’incontro. Arriva troppo tardi anche l’opportunità di giocare con l’uomo in più: è il 92’, infatti, quando Doherty si fa ammonire per la seconda volta dopo un pestone ai danni di Poveda. Una macchia che non rovina la festa del Tottenham, che si riavvicina alla vetta occupata da Liverpool e Manchester United, distante ora quattro lunghezze.