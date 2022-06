Premier League: si parte il 5 agosto, Liverpool-City all'11.a giornata

INGHILTERRA

Presentato il calendario della prossima stagione che prevede una lunga pausa, da metà novembre al giorno di Santo Stefano, per i Mondiali

Scatterà il 5 agosto con l'anticipo tra Crystal Palace e Arsenal la Premier League 2022/23. I campioni in carica del Manchester City faranno il loro esordio domenica 7 in casa del West Ham. Trasferte alla prima giornata anche per il Liverpool, che sarà impegnato sul campo del Fulham, e il Chelsea, che affronterà l'Everton. Il Tottenham di Conte esordisce in casa contro il Southampton. Il Manchester United riceve il Brighton. Si dovrà attendere l'11.a giornata per il big match tra Liverpool e City. L'ultimo turno si giocherà il 28 maggio 2023.

© Getty Images

L'ultimo turno di campionato prima della pausa per il Mondiale lunga sei settimane è programmato il 12-13 novembre. Come da richiesta della Federcalcio inglese, in questa giornata non ci saranno scontri diretti tra le big del campionato. La Premier ripartirà il giorno di Santo Stefano con il tradizionale Boxing Day, otto giorni dopo la finale del Mondiale che si giocherà domenica 18 dicembre 2022.

Programma 1.a giornata (5-7 agosto)

Crystal Palace - Arsenal

Fulham - Liverpool

Bournemouth - Aston Villa

Leeds - Wolverhampton

Leicester - Brentford

Newcastle - Nottingham Forest

Tottenham - Southampton

Everton - Chelsea

Manchester United - Brighton

West Ham - Manchester City

IL CALENDARIO COMPLETO