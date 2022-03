Premier League: Saka stende l'Aston Villa, l'Arsenal torna alla vittoria

INGHILTERRA

Dopo il ko con il Liverpool, i Gunners vincono 1-0 contro Gerrard e volano a +4 sul quinto posto

Nella trentesima giornata di Premier League, vittoria fondamentale nella corsa alla Champions dell'Arsenal: i Gunners dimenticano il ko con il Liverpool e passano 1-0 in casa dell'Aston Villa di Gerrard. Al Villa Park, decide il sinistro dal limite al 30' di Saka, che batte Martinez e regala tre punti importantissimi ad Arteta: con questo successo, il Manchester United, quinto e con una partita in più, è lontano quattro punti. afp

Il ko contro il Liverpool è già un lontano ricordo: l'Arsenal dimentica la sconfitta in casa contro i Reds e, senza fare drammi, riprende la sua rincorsa alla Champions League grazie all'1-0 in casa dell'Aston Villa di Steven Gerrard. Al Villa park, la prima occasione per i Gunners arriva in avvio di gara: cross di Saka dalla destra e Konsa interviene in maniera scomposta, rischiando l'autogol sventato solo con un grande riflesso da Emiliano Martinez. Al 30', però, la partita si sblocca: proprio Saka raccoglie una serie di rimpalli dopo un calcio di punizione e, con un sinistro dal limite dell'area, trova l'angolino basso battendo il portiere dell'Argentina, siglando l'1-0 in favore degli uomini di Arteta. I Villans, nella ripresa, attaccano e sfiorano più volte il pareggio: la più grande occasione arriva al 68' con il palo colpito da Watkins, con Tierney che devia la sua conclusione mandandola contro il legno alla sinistra di Leno. Nel finale, il portiere ospite smanaccia sulla punizione di Coutinho e blinda la porta: finisce 1-0, con l'Arsenal che sale a 54 punti, a +4 sul quinto posto del Manchester United che ha ancora una partita in più. Secondo ko consecutivo, invece, per l'Aston Villa, che resta a metà classifica a quota 36.