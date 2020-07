Premier League: poker del City sul Watford, che ora rischia la retrocessione

INGHILTERRA

Il Manchester City vince 4-0 sul campo del Watford. Sterling porta in vantaggio i suoi al 31’ con un gran destro sotto l’incrocio dei pali, per poi raddoppiare al 40’ ribattendo in rete un suo rigore, che era stato parato da Foster. Nella ripresa le reti di Foden (63’) e Laporte (66’) condannano definitivamente gli Hornets, ora costretti a guardarsi alle proprie spalle, perché potrebbero essere insidiati dall’Aston Villa, terzultimo, in chiave salvezza.

WATFORD-MANCHESTER CITY 0-4

Il Manchester City, già ampiamente sicuro del secondo posto, continua a onorare il proprio finale di campionato travolgendo il Watford con un poker. Foster compie subito una prodezza dopo un tiro di Rodri, che aveva calciato dalla trequarti; il pallone colpisce la schiena di Gabriel Jesus, viaggia verso l’incrocio ma viene smanacciata in angolo. Una bell’azione dei Citizens porta ai tentativi uno dietro l’altro da parte di Sterling, Cancelo e Foden: tre conclusioni ribattute, di cui l’ultima si perde sul fondo non di molto. Alla mezz’ora, ecco il meritato vantaggio ospite: pallone dalla destra di Walker, Sterling controlla con una grande giocata e fa partire un destro imparabile sotto l’incrocio. Poco prima dell’intervallo Hughes sgambetta proprio l’autore del gol nella propria area e diventa inevitabile l’assegnazione del rigore: Foster para il penalty di Sterling, che si avventa però sulla respinta e non sbaglia a porta vuota. 2-0. Il City meriterebbe ampiamente anche il tris, ma Foster salva gli Hornets dalla debacle su Gabriel Jesus, Sterling e De Bruyne. Quest’ultimo, comunque, propizia il 3-0 al 63’: il belga pesca infatti Sterling sul filo del fuorigioco, destro parato da Foster, Foden arriva e spinge in rete. Poco più di tre minuti dopo una punizione con i giri giusti di De Bruyne dalla trequarti trova lo stacco vincente sul secondo palo, per il definitivo 4-0.