Premier League: l’Arsenal batte il Newcastle e torna a -1 dal City. Cade lo United

INGHILTERRA

La rete di Odegaard e l’autogol di Schar valgono il 2-0 per i Gunners. Ten Hag fermato dal West Ham 1-0

© Getty Images L’Arsenal risponde al Manchester City e, nella 35a giornata di Premier League, vince 2-0 a Newcastle, riportandosi a -1 da Guardiola, che però ha ancora una partita da recuperare: decisivi il gol di Odegaard e l’autogol di Schar. Sconfitta per il Manchester United, che si arrende al West Ham 1-0: decide la rete di Benrahma nel primo tempo, con errore clamoroso di De Gea. Ten Hag rimane al quarto posto, ma il Liverpool ora è a -1.

NEWCASTLE-ARSENAL 0-2

L'Arsenal non ha intenzione di mollare la lotta per il titolo in Premier. I Gunners, infatti, tornano a -1 dal Manchester City grazie al successo per 2-0 in casa del Newcastle, che ora rischia davvero di rimettere in corsa il Liverpool per il quarto posto. Il match si apre con un brivido per gli ospiti, visto che Kiwior sembra toccare il pallone con il braccio e l'arbitro Kavanagh dà rigore, per poi correggersi dopo la revisione al Var. A portare in vantaggio gli uomini di Arteta è ancora l'eroe del derby con il Chelsea: Odegaard, che al 14' segna dalla lunga distanza con un sinistro all'angolino basso, servito da Jorginho. Ci pensa poi Pope ad evitare il raddoppio respingendo la conclusione di Martinelli, salvando poi anche su Odegaard nel lungo recupero del primo tempo. Ad inizio ripresa, il Newcastle spaventa l'Arsenal con il palo colpito da Isak, ma ancora Martinelli pareggia il conto dei legni centrando la traversa. A chiudere i giochi è allora un autogol: quello al 72' di Schar, che mette in porta il fulmineo cross dalla sinistra proprio di Martinelli, tra i migliori in campo al St. James' Park. I padroni di casa non riescono a reagire e, così, finisce 2-0: i Gunners salgono a 81 punti e restano aggrappati al City, che però ha una partita in meno. Il Newcastle resta invece a quota 65 ed è ora solo a +3 sul quinto posto del Liverpool, che tuttavia ha una partita in più.

Vedi anche Calcio estero Premier League: Gündoğan porta il Manchester City a +4, sorride anche il Liverpool

WEST HAM-MANCHESTER UNITED 1-0

Si ferma la corsa Champions del Manchester United, battuto 1-0 dal West Ham. Inizio determinato dei Red Devils: il primo squillo della partita è di Rashford, che riceve palla in profondità da Eriksen e cerca un destro a giro sul secondo palo, alto. Poco dopo tocca a Bruno Fernandes provarci dal limite, con il suo rasoterra che esce di un soffio, così come il sinistro di Antony. Gli uomini di Ten Hag arrivano con facilità al tiro, ma non sono aiutati dalla fortuna: Rashford converge ancora verso il centro dell’area e colpisce il palo. Lo United spreca, il West Ham punisce al 27’, alla prima vera occasione della propria partita, quando Benrahma calcia dal limite dell’area e trova il banale errore di De Gea, che si fa superare da un tiro che sembrava docile. La reazione del Manchester è rabbiosa e Antony da fuori area colpisce il secondo palo della serata. Nella ripresa la partita continua aperta, con continui ribaltamenti di fronte e un’intensità maggiore rispetto al primo tempo. I londinesi alzano il baricentro e mettono sotto pressione la difesa ospite, con Benrahma continua spina nel fianco di Casemiro e compagni. Con il passare dei minuti si scuote lo United, che però non riesce ad arrivare con la facilità del primo tempo dalle parti di Fabianski, che si supera in pieno recupero respingendo in uscita il tentativo di Martial. Finisce quindi 1-0 per il West Ham, che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza salendo a 37 punti, a +7 dal terzultimo posto. Rimane quarto a 63 invece il Manchester che, pur avendo ancora una partita da recuperare, vede il Liverpool avvicinarsi pericolosamente a -1.