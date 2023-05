Premier League: doppietta di Gündoğan, il Manchester City si porta a +4

INGHILTERRA

Il 2-1 sul Leeds di Sam Allardyce consente a Guardiola di allungare sull'Arsenal. Successi importanti per Chelsea e Tottenham

© Getty Images La 35a giornata della Premier League si apre con la vittoria del Manchester City, che sconfigge 2-1 il Leeds nel segno di Gündoğan: doppietta per lui, con due reti identiche al 19' e al 27'. Ora Guardiola è a +4 sull'Arsenal, impegnato domani col Newcastle, a parità di match. Sorride il Tottenham, che torna sesto col 209° gol di Harry Kane (superato Rooney). Primo squillo per il Chelsea di Lampard, che batte 3-1 il Bournemouth. Ko l'Aston Villa.

MANCHESTER CITY-LEEDS 2-1

Rischia di farsi del male da solo nel finale, ma vince agevolmente il Manchester City, che vola momentaneamente a +4 sull'Arsenal e si porta a 82 punti in 34 giornate. I primi squilli all'Etihad sono degli ospiti, che bussano due volte con Bamford nel debutto di Sam Allardyce. Si tratta però di un avvio effimero, perchè la partita viene dominata in lungo e in largo dal Manchester City. La squadra di casa passa al 19', con un'azione manovrata che porta Mahrez a servire l'accorrente Gündoğan: il tedesco si inserisce al limite dell'area e batte Robles con un tiro preciso. Il Leeds subisce il colpo e al 27' arriva il raddoppio, con la stessa azione e (letteralmente) lo stesso gol del centrocampista di Pep Guardiola, che trova la doppietta. Dopo la mezz'ora entra in gioco Haaland, che però oggi ha le polveri bagnate e non trova la rete nonostante le numerose occasioni (cinque). L'ultima chance prima del riposo è per Foden, che colpisce al volo e manda a lato. Nella ripresa Haaland colpisce un palo, il Manchester City perde Aké per infortunio ed entra in gestione, visto che martedì avrà la semifinale di Champions League. All'83' ci sarebbe la chance per il tris su rigore, concesso per un fallo di Struijk su Foden: Haaland lo lascia a Gündoğan, che clamorosamente calcia sul palo. Si scatena la furia di Guardiola contro l'attaccante, che avrebbe dovuto tirare e chiudere la sfida, e nell'azione seguene ecco il 2-1 di Rodrigo. Lo spagnolo approfitta di un errore di Akanji e riapre per qualche istante la sfida. Il Leeds si spegne però subito e perde 2-1, restando a 30 punti e terzultimo a pari merito con Leicester ed Everton che devono ancora giocare. Allunga il Manchester City, ora a +4 sull'Arsenal, che sarà impegnato domani alle 17.30 contro il Newcastle.

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 1-0

C'è il marchio di Harry Kane sul ritorno alla vittoria del Tottenham, che si riporta momentaneamente al sesto posto, aspettando la risposta del Brighton. La sfida contro il Crystal Palace inizia bene per gli Spurs, che riescono a cancellare gli avvii-shock delle ultime partite e sono subito pericolosi con Romero e Kane. Nessuno dei due trova la porta e così gli ospiti prendono coraggio, andando vicini al gol con Olise. Nel finale, però, ecco la rete che fa esplodere la tifoseria degli Spurs. La firma Harry Kane al 45', con un colpo di testa sul cross di Pedro Porro, ed è un gol storico: sono 209 in Premier League per l'attaccante, che supera Rooney ed ha davanti a sè solo Shearer (260). Nella ripresa si alternano le azioni offensive del Tottenham, con Pedro Porro scatenato e vicino alla rete in due occasioni, e le ripartenze di Zaha per il Palace. Nessuna delle squadre trova la rete e l'occasione più clamorosa è per gli Spurs, con la grande parata di Johnstone su Son. Vince 1-0 il Tottenham, ora sesto con 57 punti aspettando la risposta del Brighton (55), che ha tre gare da recuperare. Resta 12° e viene agganciato dai Wolves, invece, il Crystal Palace con 40 punti.

BOURNEMOUTH-CHELSEA 1-3

Tira un sospiro di sollievo il Chelsea, che acciuffa nel finale la prima vittoria della gestione Lampard dopo sei ko consecutivi, sconfiggendo 3-1 il Bournemouth. I Blues tremano in avvio sull'occasione di Lerma, ma al 9' passano: decisiva l'incornata di Gallagher, che non lascia scampo a Neto. Il vantaggio dura però undici minuti, perchè al 20' Christie serve Viña e l'ex Roma fulmina Kepa per il pareggio. Oltre al danno i londinesi rischiano anche la beffa, con lo stesso Christie a sfiorare il 2-1 che avrebbe sancito il game over. Nel finale di tempo Madueke spaventa le Cherries, che nella ripresa spingono con convinzione. Dango Ouattara incendia la sua corsia e impegna più volte la difesa del Chelsea, che trema e rischia grosso. Kepa deve superarsi per evitare la doppietta di Viña, poi il burkinabé spreca ancora e così fa Havertz dall'altra parte. Lampard perde Chilwell ed esulta nei minuti finali, con la rete del sorpasso di Badiashile (82') e il definitivo 3-1 di Joao Felix: il portoghese riceve palla da Sterling e fulmina il portiere avversario. Prima vittoria per i Blues con Lampard ed è un successo preziosissimo, perchè allontana subito quel potenziale spauracchio-retrocessione che avrebbe trasformato la stagione in un incubo ancora peggiore. Il Chelsea sale a quota 42 punti e all'11° posto, Bournemouth fermo a quota 39.

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA 1-0

Il derby delle West Midlands va al Wolverhampton, che infligge un brutto colpo alle ambizioni europee dell'Aston Villa di Unai Emery. Sono gli ospiti a partire meglio, ma al 10' ecco la beffa: Toti svetta di testa, firmando il suo primo gol in Premier League e l'1-0 dei Wolves. Inizia dunque un tiro al bersaglio da parte dei Villans, che mettono in area cross su cross attaccando in maniera furibonda e disordinata. Buendia e Watkins non riescono a trovare la rete e i Wolves vanno vicini al raddoppio in due occasioni con Cunha, chiudendo davanti al riposo. Nella ripresa le migliori occasioni sono per i padroni di casa, con Toti a sfiorare la doppietta. Nel finale, però, ecco l'assedio dell'Aston Villa, che porta a una clamorosa chance per Douglas Luiz. Vince comunque 1-0 il Wolverhampton, ora 12° in tandem col Crystal Palace a quota 40 punti. Brutto stop per l'Aston Villa, che rischia di vedere allontanarsi definitivamente le coppe e resta ottavo a quota 54.