Premier League: Jota e Manè fanno esultare Klopp, Liverpool a punteggio pieno

Seconda giornata della Premier League 2021/2022 che si apre con la vittoria del Liverpool 2-0 sul Burnley ad Anfield. Di Diogo Jota nel primo tempo e Manè nella ripresa le reti che regalano a Klopp il secondo successo consecutivo in campionato e quindi il punteggio pieno in classifica. Annullato un gol a Salah, mentre il Burnley resta fermo a zero punti. Sabato prossimo i Reds sono attesi dalla supersfida con il Chelsea. afp

Nel primo tempo il Liverpool impone subito il proprio ritmo e ci impiega appena 18 minuti a passare in vantaggio con Diogo Jota, servito da Tsimikas. Appena nove minuti dopo, arriva addirittura il raddoppio firmato da Salah ma l’egiziano è in fuorigioco e quindi i Reds non riescono a chiudere la pratica già nel primo tempo. Poco male, perché la squadra di Klopp continua a gestire il vantaggio e a spingere, raddoppiando comunque nella ripresa al 69’ con Manè su assist di Alexander-Arnold. Match chiuso e a quel punto i padroni di casa aspettano solo il fischio finale per festeggiare.