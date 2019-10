Premier League: il Manchester City travolge l'Aston Villa e torna secondo

INGHILTERRA

Il Manchester City risponde al Leicester e alla sua pazzesca vittoria di Southampton battendo nettamente l'Aston Villa e riportandosi al secondo posto della Premier League. All'Etihad Stadium finisce 3-0, con gli uomini di Guardiola che si sbloccano nella ripresa dopo un primo tempo complicato. Già al 46' il solito Sterling va in rete, quindi al 65' e al 70' arriva l'uno-due di De Bruyne e Gundogan che stronca la resistenza degli ospiti. Leicester indomabile: nove gol al Southampton

































































Il Manchester City attacca sin da subito con le sue armi: possesso palla, passaggi precisissimi e conclusioni a raffica. L'Aston Villa però regge. Lo fa dopo un'azione corale David Silva-Sterling-Gabriel Jesus, lo fa dopo un lancio di Gundogan per Sterling e successivo tocco per Bernardo Silva, lo fa anche quando Bernardo Silva apre su Cancelo. Il City chiede anche un rigore dopo un tiro di Sterling per possibile deviazione di braccio di Engels (il Var dice di no). Poi però anche Ederson deve darsi da fare, su un'improvvisa conclusione di McGinn dalla distanza. I Villans si lamentano anche per due possibili rigori (un possibile fallo di Cancelo su Douglas Luiz, un braccio involontario di Stones su tiro di Trezeguet), ma riesce comunque a chiudere il primo tempo sullo 0-0.

Il risultato però resiste per appena 20 secondi nella ripresa: il tempo che Ederson rimetta in gioco un pallone con la sua battuta profondissima, Gabriel Jesus lo corregga di testa per Sterling e quest'ultimo batta senza problemi Heaton sul suo palo. Il gol a freddo stronca la resistenza dell'Aston Villa, che cede di schianto e ben presto si ritrova in svantaggio di tre gol. Al 65' infatti c'è il raddoppio di De Bruyne, grazie a un tiro cross su cui non arrivano David Silva e Sterling (quest'ultimo tra l'altro sul filo del fuorigioco) ma il portiere avversario Heaton finisce fuori giri. Passano quindi appena cinque minuti e Gundogan cala il tris, con una conclusione volante al termine di un'azione tambureggiante del City e un rocambolesco salvataggio dei Villans. Finale intenso: Fernandinho si becca il secondo giallo e lascia il City in dieci, nel recupero Gabriel Jesus colpisce la traversa, poi dall'altra parte è McGinn a centrare il palo.