Premier League, il Liverpool stende il Brentford ed è secondo

INGHILTERRA

I Reds vincono 3-0 grazie alle reti di Fabinho, Oxlade-Chamberlain e Minamino. West Ham-Leeds 2-3

Il Liverpool torna a sorridere in Premier League e si riprende la seconda posizione. Privi di Mané e Salah, i Reds sconfiggono il Brentford con un netto 3-0 e si portano a 11 lunghezze dal Manchester City primo, lanciati dal colpo di testa di Fabinho in chiusura di primo tempo e dalle reti di Oxlade-Chamberlain e Minamino nella ripresa. Nell’altra sfida di giornata, il Leeds batte il West Ham con uno spettacolare 3-2 esterno. Getty Images

Il Liverpool torna a vincere e risale in seconda posizione in Premier League. I Reds battono il Brentford 3-0 e si riportano a 11 punti dal Manchester City (che ha giocato una partita in più) capolista. Partita non semplice per gli uomini di Klopp, privi di Mané e Salah, impegnati in Coppa d’Africa. All’Anfield i padroni di casa spingono fin dai primi minuti e vanno vicini al vantaggio con Van Dijk, su cui Fernandez salva di riflesso. Quando gli ospiti iniziano a crescere, sfiorando anche il bersaglio con Toney, il Liverpool sblocca il punteggio: al 44’ il corner di Alexander-Arnold attraversa l’area e trova la spizzata vincente di Fabinho, preciso nello spedire all’angolino.

Dopo aver rischiato sul tiro di Mbeumo, il Liverpool prende in mano la partita e chiude i conti prima di entrare nei minuti finali. Diogo Jota avverte con un diagonale insidioso che si stampa sul palo alla destra di Fernandez, ma il 2-0 arriva poco dopo, al 69’, con il colpo di testa di Oxlade-Chamberlain su cross dalla trequarti di Robertson. Al 77’ il Brentford esaspera la costruzione dal basso e regala a Firmino il pallone che permette a Minamino di firmare il 3-0 definitivo. Gli uomini di Klopp tornano a vincere dopo tre partite e si confermano la prima alternativa al City mentre il Brentford, al quarto ko nelle ultime cinque di campionato, resta a 23 punti. Nell’altra sfida odierna di Premier, il Leeds vince 3-2 sul campo del West Ham grazie alla tripletta di Harrison intervallata dai gol di Bowen e Fornals.

RISULTATI E CLASSIFICHE