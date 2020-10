Premier League: l'Everton di Ancelotti vola in testa a punteggio pieno

INGHILTERRA

Quattro su quattro con un poker per l'Everton. La squadra di Ancelotti resta a punteggio pieno grazie al 4-2 rifilato al Brighton con i gol di Calvert-Lewin, Mina e la doppietta di James Rodriguez. Anche il Chelsea nel segno del quattro nell’anticipo della quarta giornata di Premier League. La formazione di Frank Lampard, dopo un primo tempo deludente, annienta in casa il Crystal Palace, sconfitto 4-0. Apre le marcature al 50’ Chilwell, che poi confeziona un cross al bacio per il colpo di testa di Zouma al 66’. Due rigori assegnati tra il 78’ e l’82’ consentono a Jorginho di siglare la doppietta personale e ai Blues di tornare al successo in campionato.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 4-0

Il Chelsea torna al successo in Premier League dopo tre settimane e riscatta la cocente eliminazione patita ai rigori in Carabao Cup contro il Tottenham.

Il primo squillo è a opera di Kanté, l’oggetto dei desideri di Antonio Conte per la sua Inter: destro a giro del centrocampista francese che intercetta un pallone vagante e pallone che termina altissimo sopra la traversa. L’occasione migliore per i Blues arriva al 20’: Havertz apre per Werner, conclusione dell’attaccante e palla addosso a Guaita. Un primo tempo davvero deludente si chiude con un colpo di testa di Abraham sul fondo dopo il corner battuto da Chilwell.

La squadra di Lampard continua a comandare il gioco e al 50’ sblocca la situazione: dopo una serie di batti e ribatti in area del Crystal Palace, arriva Chilwell in corsa e insacca con un sinistro secco da due passi. A questo punto i padroni di casa abbassano ulteriormente i ritmi e gestiscono con ordine il possesso senza affanno, forti del vantaggio maturato. Al 66’ arriva così il 2-0: perfetto cross dalla sinistra di Chilwell e splendido stacco aereo di Zouma a fil di palo.

Nel finale di match due rigori stendono definitivamente gli ospiti: i falli di Mitchell e di Sakho rispettivamente su Abrahams e Havertz permettono a Jorginho di firmare la doppietta con due trasformazioni fotocopia dal dischetto.