Premier League: il Chelsea in 10 stoppa il Liverpool

Occasione sprecata per il Liverpool nel big match della terza giornata di Premier League. I Reds non vanno oltre l’1-1 casalingo contro il Chelsea, pur giocando tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione di James nel recupero della prima frazione di gioco. Blues in vantaggio a metà primo tempo con il colpo di testa di Havertz, poi Salah trasforma il rigore per il fallo di mano dell’esterno e fissa il punteggio finale.

Liverpool migliore in avvio, tanto che il primo squillo del match porta il nome di Elliott, che calcia alto dopo cinque minuti. Ci pensa però Havertz a sbloccare il match: il tedesco trova un campanile perfetto di testa sul corner di James e non lascia scampo ad Alisson, portando i Blues in vantaggio. I londinesi provano a dare il colpo del ko, ma la pistola di Lukaku oggi è scarica: i suoi tentativi, pochi, trovano sempre la deviazione della difesa. La legge del calcio quindi punisce gli uomini di Tuchel. In chiusura di primo tempo un’azione confusionaria su corner per il Liverpool vede la traversa di Matip e, poco dopo, il salvataggio di James con il braccio sul tiro a botta sicura di Mané. Il Var aiuta Taylor ad assegnare il rigore ed espellere il giocatore del Chelsea, che rimane in dieci. Dal dischetto Salah non sbaglia e pareggia i conti, proprio poco prima dell’intervallo. Con l’uomo in più, i Reds spingono ma non pungono con Diogo Jota e Henderson. I Blues difendono con ordine e hanno anche il pallone per la vittoria, ma Kovacic calcia centralmente su assistenza di Lukaku. Il Chelsea porta a casa un punto prezioso, giocando metà partita con un uomo in meno. Entrambe le squadre salgono quindi a sette punti in campionato, dopo le vittorie nelle prime due giornate.