Premier: il Chelsea batte il Tottenham nel derby, City solo in vetta

INGHILTERRA

I Blues vincono 4-1 contro gli Spurs, che chiudono in nove: decidono Jackson (tripletta) e Palmer

© Getty Images Si chiude in modo incredibile l'undicesima giornata di Premier League: il Chelsea vince 4-1 il derby londinese con il Tottenham, regalando la vetta solitaria al City di Guardiola. Primo tempo folle: segna Kulusevski (6'), poi il Var annulla tre gol, Romero lascia gli Spurs in dieci, che restano anche in nove per via del rosso a Udogie, e i Blues rimontano grazie al rigore di Palmer (35') e alla tripletta di Nicolas Jackson (75', 94' e 98').

Il derby di Londra che chiude la giornata di Premier e consegna la vetta al City passerà alla storia dei match tra il Tottenham e il Chelsea, che vince 4-1 dilagando nel finale. Il primo tempo è uno dei più intensi degli ultimi anni in Inghilterra, che oltretutto dura ben 57 minuti. Si parte con la rete al 6' di Kulusevski: sinistro deviato da Colwill che spiazza Sanchez, poi succede letteralmente di tutto. Il protagonista è il Var, perché sono ben tre i gol annullati: quelli di Son (14') e Caicedo (28') per fuorigioco e quello di Sterling (21') per fallo di mano. Al 33', Romero si fa espellere commettendo fallo da rigore, trasformato poi da Palmer. Postecoglou è inoltre costretto a fare subito tre cambi: Dier per sistemare la difesa al posto di Johnson, poi Hojbjerg ed Emerson Royal prima di un lunghissimo recupero.

La ripresa non è di certo meno intensa, perché al 55' Udogie, già ammonito, rimedia il secondo giallo: gli Spurs sono costretti a giocare addirittura in nove. Dopo tanta resistenza, l'ormai ex capolista crolla sotto i colpi di Nicolas Jackson, che con una tripletta chiude la partita e costringe il Tottenham al primo ko in campionato. Il vantaggio arriva al 75', poi le altre due reti al 94' e al 98' rendono ancora più rotondo il successo del Chelsea. In mezzo, un altro gol annullato, stavolta a Dier (79'). Si rilancia, invece, il Chelsea, che dopo un punto in due partite trova una vittoria che può fare da punto di svolta nella stagione dei Blues. I punti sono 15: la distanza dalla Champions (Liverpool e Arsenal sono a quota 24) è però ancora ampia.