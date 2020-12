Premier League: i Wolves piegano il Chelsea al 95'

INGHILTERRA

Grazie al gol di Pedro Neto al 95', i Wolves battono 2-1 in rimonta il Chelsea e infliggono il secondo ko consecutivo alla formazione di Frank Lampard. Blues avanti al 49' grazie alla girata in area di Giroud su cross di Chilwell. Gli uomini di Espirito Santo, però, pareggiano al 66' con Podence, poi vincono all'ultima azione con il diagonale mancino del portoghese, che batte Mendy e regala il successo ai suoi dopo due sconfitte di fila. Getty Images

WOLVERHAMPTON-CHELSEA 2-1

Sconfitta allo scadere per il Chelsea contro il Wolverhampton, complice una rete di Pedro Neto al 95'. Per gli uomini di Lampard è la seconda di fila, dopo quella rimediata dall’Everton di Ancelotti. I Blues, dopo un primo tempo a reti bianche, vanno avanti nel punteggio con una rete di Olivier Giroud segnata cinque minuti dopo il ritorno in campo dagli spogliatoi: un assist di Chilwell dalla sinistra mette il francese nelle condizioni di segnare al volo. Il suo tiro è quasi neutralizzato da Rui Patricio, che tuttavia lascia scivolare il pallone oltre la linea di porta. Alla mezzora di gioco per i Wolves si vede in campo anche Adama Traore al posto di Silva, e passano soltanto sei minuti di gioco prima che arrivi il pareggio. L’1-1 nasce da un calcio d’angolo causato da Thiago Silva: Otasowie colpisce di testa e Daniel Podence, con il destro, la mette sotto la traversa. Al 71’, Lampard inserisce Abraham per Giroud ma il risultato non si sblocca, anche per merito di Rui Patricio. Il finale è concitato: al Wolverhampton viene anche negato un rigore dal Var, ma al 95’ arriva la doccia fredda per il Chelsea. L’eroe dei padroni di casa è Pedro Neto, che su assist di Vitinha segna in contropiede una marcatura pesantissima: tiro di mancino e palla nell’angolino basso di destra per il definitivo 2-1. Ai Blues non bastano altri quattro minuti di recupero per tornare dalla trasferta con almeno un punto.

