Premier League: finalmente Mudryk, il Chelsea ritrova la vittoria

INGHILTERRA

I Blues tornano al successo in campionato con le reti dell’ucraino (18’) e Broja (19’), salendo a quota otto punti in classifica.

© Getty Images Il Monday Night della settima giornata di Premier League 2023/24 sancisce il ritorno alla vittoria del Chelsea, che a Craven Cottage regola il Fulham 0-2. L’incontro si decide nel primo tempo con le reti in rapida successione di Mudryk (che al 18' trova il primo sigillo inglese su assist di Colwill) e Broja, che un minuto dopo raddoppia. I Blues salgono così ad otto punti in classifica, raggiungendo proprio gli avversari di stasera.

Ritorno al successo in campionato per il Chelsea, che nel posticipo del lunedì sera supera il Fulham in trasferta con il punteggio di 0-2. Il team di Pochettino, in crisi di risultati e pieno di assenze (oggi out anche Jackson e Gusto per squalifica), scende in campo col 4231 con un attacco giovane ed inedito formato da Mudryk, Enzo Fernandez e Palmer alle spalle di Broja. I padroni di casa invece puntano sul tridente composto dall'ex Willian, Raul Jimenez e Wilson. Sblocca l'incontro l'ucraino, che su una ripartenza al 18' riceve da Colwill e realizza la sua prima rete in Premier, rompendo anche il digiuno realizzativo dei suoi. Palla a metà campo e dopo pochi secondi raddoppiano i Blues con l'attaccante albanese: follia di Ream che praticamente serve Cole Palmer, appoggio al compagno e raddoppio. Cerca di tornare in partita prima del duplice fischio la formazione allenata da Marco Silva, ma il colpo di testa della punta messicana termina a lato di poco. All'ora di gioco una bella azione corale libera al tiro Maatsen, che apre il mancino e colpisce il palo, con Fernandez che poi si vede murare il tap-in da Leno. La grande occasione per dimezzare lo svantaggio arriva sui piedi dell’ex Torino Lukic, che (appena entrato) al 77’ riceve da pochi passi un cross dalla sinistra ma non riesce a superare Sanchez. L’assalto finale dei padroni di casa non produce reti: il Chelsea arriva così a 8 punti in classifica, raggiungendo proprio gli avversari di stasera.