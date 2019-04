Premier League, Dean è il terrore dei calciatori: 100 espulsioni in carriera

03/04/2019

Sono in totale 68 i giocatori espulsi in Premier da Dean: un altro numero da primato, visto che Atkinson - secondo in questa classifica - al momento è fermo 58, ovvero dieci in meno. Viene invece ampiamente sfondata quota mille se si allarga il discorso alle ammonizioni: sono infatti 1.700, in totale, i cartellini estratti dal fischietto inglese, che qualche anno fa arrivò a 16 espulsioni in una sola stagione. Numeri inquietanti per i giocatori, che però dovranno fare i conti ancora per poco con l'inflessibilità di Dean: il prossimo 2 giugno compirà infatti 51 anni e la sua esperienza in Premier, per limiti d'età, è ormai vicina al capolinea.