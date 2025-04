Premier League: colpo Champions del Nottingham

Il Nottingham non molla la Champions, anzi: grazie al 2-1 sul campo del Tottenham, riesce a passare in un colpo solo dal settimo al terzo posto, visto che tra quota 60 e quota 57 ci sono pure Newcastle (59), City (58), Chelsea (57) e Aston Villa (57). Con una prima parte di gara da urlo, la squadra di Espirito Santo indirizza subito la gara. Al 5', Anderson porta in vantaggio gli ospiti su assist di Dominguez, poi sale in cattedra il solito Wood: al 10' si vede annullare il possibile 2-0, ma il raddoppio è rimandato di appena sei minuti. La risalita della squadra di Postecoglou è affidata a Richarlison, l'unico a rendersi pericoloso sul finire del primo tempo e tra i pochi in generale a provarci per la squadra di casa.