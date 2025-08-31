Premier League: il Liverpool batte l'Arsenal all'83', City ancora ko

LIVERPOOL-ARSENAL 1-0

Il primo round per il titolo va ai campioni d'Inghilterra in carica: il Liverpool batte 1-0 l'Arsenal, è solo in vetta alla classifica ed è a +2 sul Chelsea, a +3 sui Gunners e già a +6 su Guardiola. Ad Anfield,, la partita per Arteta gira subito nel modo sbagliato, perché al 5' Saliba si fa male e deve lasciare spazio a Mosquera. I Gunners sono i primi a rendersi pericolosi con la conclusione di Madueke sporcata in corner da Kerkez. L'occasione più importante dei Reds capita invece allo scoccare dell'ora di gioco, con il potenziale 1-0 annullato per fuorigioco: Wirtz conclude, Raya para e arriva Gakpo che fa carambolare il pallone sul portiere per un autogol, ma l'olandese parte da posizione irregolare e si resta così sullo 0-0. Nel finale entra Chiesa, ma la giocata della giornata la trova Dominik Szoboszlai: calcio di punizione potente e preciso sul palo di Raya, la sfera impatta sul legno ed entra in porta per l'1-0 all'83'. Nel finale, Gomez salva in anticipo su Gyokeres, Wirtz alza bandiera bianca ma il risultato non cambia: l'ultima emozione è un controllo per un tocco col braccio, ma involontario, proprio di Szoboszlai. Al triplice fischio, è festa per il Liverpool, solo in vetta dopo i primi 270 minuti di campionato: Slot è davanti a tutti alla sosta.

